Lo confesso alle volte sono davvero un po’ tonto e non riesco a spiegarmi alcune cose: per esempio la ragione per cui il governo Meloni disperatamente a corto di quella sovranità che aveva promesso e che esiste solo nelle parole, non provi a risalire la china nella quale va lentamente sprofondando facendo un’opera buona: cancellare quei 100 euro di multa inflitti illegalmente agli ultra cinquantenni non vaccinati, invece di fare melina con i rimandi e i rimandini. Sarebbe semplice:: in fondo di mantenere questa sanzione che è uno dei più evidenti segnali di tirannia sanitaria, non ce lo chiede l’Europa, non ce lo chiede la Bce e non ce lo chiede nemmeno Zelensky. Capisco che il Pd è talmente pessimo è talmente affetto da disforia di genere politico che è inguardabile e non ha alcuna attrattiva, però non si può andare avanti rimangiarsi ogni giorno il sacro giuramento su questo e su quello. Questo governo si era presentato come una svolta pur essendo il presidente del coniglio ( non è un errore di battuta) membro dell’Aspen Institute, ossia qualcosa di totalmente contrario a qualsivoglia sovranità, ma comunque aveva ricevuto un credito da parte di una minoranza di italiani, diciamo dalla minoranza più grossa e adesso dovrebbe almeno dare un segnale di discontinuità.

Potrebbe tranquillamente farlo cancellando l’infame multa voluta da un infame, ma evidentemente il governo della sora Cesira non può fare nemmeno questo: significherebbe abbandonare uno strumento di forzatura e di ricatto nei confronti dei cittadini che non volevano una pseudo vaccinazione dimostratasi dimostrata totalmente inutile nel fermare il contagio e che adesso invece comincia a mostrare il suo volto peggiore con le morti improvvise, con il tubo cancro, con problemi all’apparato riproduttivo, con l’indebolimento del sistema immunitario, con le infiammazioni cardiache e vascolari, insomma con una vasta casistica di reazioni avverse che si fa ormai fatica a nascondere e che peraltro era facile ipotizzare dagli esperimenti sugli animali condotti con sieri a mRna fin dai primi anni del secolo. Togliere la multa significherebbe mettersi contro il tentativo di dittatura sanitaria che si è cercato di instaurare con il covid e in un certo senso sconfessare almeno in parte la narrazione che si è costruita attorno alla psico – peste abilmente diffusa nel mondo. L’esitazione, anzi la sottintesa volontà di non voler eliminare la sanzione della vergogna dimostra che il governo e la Meloni, non solo sono incapaci di trovare il minimo spazio di autonomia dai poteri palesi che ci dominano, ma anche di non riuscire ad affrancarsi anche dai poteri invisibili che sono all’origine della narrazione pandemica. Ora io non sono tipo da sottigliezze legali, ma mi sembra che persino la Corte costituzionale ( si fa per dire) nella sua grottesca sentenza abbia sancito che l’obbligo vaccinale non può prevedere sanzioni e dunque il governo avrebbe almeno politicamente le spalle coperte nell’eliminare definitivamente il balzello: se non lo fa è perché teme le vendette della cupola di potere che progetta il nuovo medio evo e sanno bene che qualsiasi passo indietro rispetto alla narrazione sia essa pandemica, che bellica che climatica mette a rischio tutto l’insieme. In fondo fanno come l’esercito ucraino: sanno che un deciso sfondamento in un parte del fronte sarebbe il crollo delle difese e così fanno anche delle realtà più elementari e più visibili carne da cannone.

Eppure giorno dopo giorno il “racconto” pandemico viene decostruito e messo sotto accusa: i media mainstream cercano disperatamente di fare in modo che la consapevolezza della più gigantesca truffa sanitaria della storia si faccia strada tra le gente e continuano ad alimentare le divisioni tra le persone : paradossalmente proprio il fatto che ormai i rischi del vaccino siano in qualche modo ” passati” nell’opinione pubblica alimenta il disappunto di chi si è vaccinato, di chi ha creduto in tutto il rosario di misure e di menzogne e che adesso sa di avere un rischio in più senza peraltro avere evitato quello del Covid. Di certo la società occidentale è diventata così vacua che possiamo assistere anche a questo ribaltamento della paura. Ma insomma adesso sappiamo che il governo è pesante come piombo nel far pagare ai cittadini tutte le assurdità delle varie agende reazionarie che arrivano da una Onu privatizzata dal Wef e vengono telefonate in Europa, ma leggero come una bolla di sapone se si tratta di mettere anche il minimo argine all’arroganza di un potere senza più remore. Vedere un governo così pavido, per non dire ancora una volta complice che si nasconde dietro i rinvii tentando di far credere in una sua diversità rispetto allo status quo che ci opprime è davvero uno spettacolo penoso. Il presidente del consiglio si era presentata alla vigilia delle elezioni con due meloni tenuti uno per mano. Voleva dire qualcosa, ma la lista della spesa era scritta male: si trattava di marroni, non di Meloni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...