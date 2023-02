Accade più spesso di quanto non si creda che il padrone sia disgustato dall’eccessivo servilismo del dipendente o sia fortemente infastidito da azioni non richieste da parte del personale e tendenti all’arricchimento sottobanco: si viene portati a pensare questo leggendo un articolo del New York Times nel quale il giornale annuncia di aver citato in giudizio la Commissione europea per non aver declassificato i messaggi di testo tra la sua presidente Ursula von der Leyen e l’amministratore delego di Pfizer, Albert Bourla. Il quotidiano affronterà gli avvocati dell’UE davanti alla più alta corte europea sostenendo che la Commissione ha l’obbligo legale di pubblicare notizie che potrebbero contenere informazioni sui rapporti dell’UE nell’acquisto di una quantità spropositata di dosi di vaccino Pfizer, 4, 6 miliardi di dosi, 10 per ogni cittadino dell’Ue, con una spesa di oltre 70 miliardi. Personalmente ritengo che sia una notizia clamorosa perché un chiarissimo caso di corruzione, aggravato anche dalla posizione del marito della von der Leyen, direttore di un’azienda farmaceutica americana inserita nell’affaire dei vaccini, è stato incredibilmente messo sotto il tappeto da tutte le istanze europee e deve essere un giornale americano a richiedere che la documentazione diventi pubblica. Questo solo fatto testimonia dell’infimo livello toccato dalla governance europea e dunque dell’assoluta necessità quanto meno di rivedere da cima a fondo tuti i meccanismo dell’Unione e una sua radicale trasformazione.

Rimane comunque da capire perché il NYT abbia fatto questo passo pur essendo l’house organ quasi ufficiale di un ‘amministrazione nata da un gigantesco broglio elettorale , che ha come presidente un uomo sull’orlo della demenza senile che per anni ha accreditato qualunque trama dei servizi segreti per far fuori Trump e che è stato il capo narratore dell pandemia, Non va dimenticato che in fondo tutto nasce degli Usa e che esiste un intreccio quasi inestricabile con le vicende europee. Basta ricordare anche il virologo Peter Piot. Dal 2009 costui è Senior Fellow presso la Bill and Melinda Gates Foundation, mentre nel 2010 è diventato direttore della London School of Hygiene and Tropical Medicine, che ha ricevuto un totale di quasi 190 milioni di dollari dalla Fondazione Gates. Questo Peter Piot è diventato il consulente personale di Uschi sul Covid durante la pandemia e potrebbe quindi aver svolto un ruolo importante nella decisione di Ursula di ordinare vaccini da Pfizer e BionTech per 70 miliardi di euro, proprio in un momento in cui le dosi da inoculare erano solo due. Quanto ha pesato il fatto che la fondazione Gates fosse un investitore strategico in Pfizer e BionTech e dunque potesse fare enormi profitti sui vaccini.

Insomma non si può dire che la lezione venga da maestri di correttezza e men che meno da indignazione di fronte a un vero furto di soldi pubblici in Europa. Ecco perché ci si deve chiedere a cosa possa preludere questa operazione. Banalmente si potrebbe pensare che il giornale voglia recuperare un po’ di credibilità persa nell’appoggiare qualsiasi narrazione dell’agenda Wef , ma questo non toglie che l’ azione legale potrebbe colpire al cuore la von der Leyen e con essa ogni residua fiducia nella Ue in un momento molto delicato. E non solo, ma mettere alle strette anche il capo della Pfizer dopo le clamorose dichiarazioni di alcuni degli uomini più in vista dell’azienda che riguardano l’inefficacia dei vaccini e la costruzione di nuovi virus contro i quali trovare dei vaccini, Ci troviamo di fronte a un evento che ha aspetti enigmatici: si inserisce forse in una rotta di uscita dalla narrazione pandemica che comincia ad essere troppo proco credibile per chiunque, sacrificando i capi delle aziende farmaceutiche al posto dei suggeritori e facilitatori, tipo Bill Gates, tanto per fare un illustre esempio di killeraggio sanitario e vaccinale? Ma con loro anche i politici agli ordii della cupola di potere he la cupola di potere dietro la narrazione pandemica. Potrebbe essere una chiave di lettura. Oppure si sta tentando in qualche modo di trovare un modus vivendi con la Russia e dunque di far uscire di scena i personaggi che hanno soffiato sul fuoco della guerra e hanno scatenato la russofobia? O magari si tratta di un’iniziativa un’iniziativa che si prefigge entrambi gli obiettivi?

Il fatto è che anche il quotidiano tedesco Bild-Zeitung aveva precedentemente intentato una serie di azioni legali contro la Commissione Ue per ottenere la divulgazione di documenti relativi alle trattative per l’acquisto dei vaccini covid di Pfizer/BioNTech e AstraZeneca. Sebbene molte di queste azioni legali siano state archiviate dai tribunali, Bild – che, come Politico, l’unica pubblicazione europea che abbia dato notizia dell’azione del NYT, già una settimana fa, è di proprietà dell’editore Axel Springer – ha ottenuto alcuni documenti relativi ai colloqui, inclusa la corrispondenza e-mail a partire da giugno 2020. Ma non è mai stato pubblicato nulla. E ora è “l’amico americano” che ordito la pandemia a bacchettarci.

