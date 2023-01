Come dimostra la foto scattata in un negozio Disney, ormai l’Ucraina comincia ad essere fuori moda. Pare non ci sia modo di vendere i gadget che sono stati studiati per trarre profitto dalla guerra o per speculazione politica e bisogna ricorrere a drastici tagli per cercare di liberarsi di questa cianfrusaglia nazi. Su ebay dall’11 ottobre scorso sono stati venduti solo 265 di questi oggetti, tra magliette, bottoni, adesivi con la scritta “Sto con l’Ucraina” naturalmente in inglese perché è la lingua madre delle cazzate. Eppure Il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba, parlando a nome di un regime che ha letteralmente distrutto ogni cosa ha avuto il coraggio di dire: “L’Ucraina è grata ai partner per il loro aiuto militare, ma dovremmo rimanere onesti l’uno con l’altro: nessuno ha fatto abbastanza f Armare il nostro Paese”. Si vede che non è ancora soddisfatto per i soldi incassati dalla vendita di queste armi sul mercato nero internazionale.

Tuttavia si sta già correndo ai ripari, qui sotto c’è l’ultimo grido in fatto di gadget che sembra fatto apposta per gli europei instupiditi,

