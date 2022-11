il governo tedesco formato essenzialmente da individui ricattabili come lo stesso cancelliere e da imbecilli allevati da Wef o da altri analoghi circoli globalisti, sta prendendo in giro i propri cittadini secondo un costume che ormai sta dilagando nelle cosiddette democrazie occidentali. Ha infatti strombazzato il grande successo ottenuto riuscendo a convincere il Qatar a vendere gas a Berlino, nonostante i rapporti tesi fra i due Paesi,. Nella sostanza però si tratta di una grande bufala per diverse ragioni che mi piace elencare per filo e per segno in maniera da mostrare come una mezza verità possa essere di fatto una totale e vergognosa menzogna .

1) Innanzi tutto il Qatar non venderà il proprio gas alla Germania, bensì a una società americana, la Conoco Phillips, la quale poi lo passerà, ovviamente ricaricando il prezzo già altissimo del gas liquefatto, alla società tedesca Brunsbüttel. Quindi, quando i media tedeschi riportano che il Qatar sta fornendo gas liquido alla Germania, per dimostrare che l’opera diplomatica del governo ha funzionato, dicono una cosa scorrettissima.

2)Le consegne dal Qatar non dovrebbero iniziare fino al 2026, ovvero fra oltre tre anni. Ciò significa che l’accordo sul gas che ha appena fatto notizia non porterà alcun sollievo nella situazione attuale.

3) Dulcis in fundo, le quantità coinvolte sono così piccole che avranno un impatto minimo sull’approvvigionamento energetico in Germania. Dal Qatar alla Germania arriveranno solo due milioni di tonnellate di gas liquefatto all’anno, che corrispondono a circa 2,7 miliardi di metri cubi di gas. Tuttavia, il consumo di gas tedesco è stato finora di circa 90 miliardi di metri cubi all’anno. Il solo gasdotto Nord Stream, ancora intatto, potrebbe pompare in Germania 27 miliardi di metri cubi di gas, dieci volte tanto quanto ne arriverà dal Qatar in futuro. E a un prezzo quattro volte inferiore

Si tratta di una truffa propagandistica che ormai fa parte dell’armamentario del consenso di tutti i paesi europei: si finge di aver trovato una soluzione a problemi che i governi stessi non sono riusciti a risolvere o hanno addirittura creato essi stessi. Un analogo a queste vicenda tedesca sono le patetiche giravolte su Macron il quale tenta di convincere i francesi che le truppe di Parigi e gli interessi che esse rappresentano non vengono scacciate da tutta l’Africa occidentale, indegnamente sfruttata per quasi due secli. L’uomo dei Rothschild cerca poi di incolpare i russi per questa ritirata dal momento che il governo del Mali ha voluto servirsi del gruppo Wagner per la propria difesa. E la stessa cosa si potrebbe dire dell Meloni e delle orecchie attente che dice di aver incontrato in Europa per discutere i problemi dell’immigrazione l’immigrazione. Un vero peccato che le uniche orecchie attente sono le sue per ascoltare gli ordini di sevizio con la dovuta attenzione e reverenza.

