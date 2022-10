Adesso diventa più chiara la ragione per la quale Macron nei giorni scorsi ha detto che anche l’eventuale uso di armi atomiche tattiche in Ucraina non avrebbe automaticamente portato a una reazione francese: la diplomazia russa sta avvisando tutti i Paesi che si attende a breve, ovvero primo dell’inverno, una “provocazione” ucraina con un dispositivo radioattivo . Una dichiarazione del Cremlino ha anche aggiunto di aver ha trasmesso un avvertimento su “possibili provocazioni ucraine che coinvolgono una ‘bomba sporca”. Secondo quanto dichiarato dal ministero egli esteri russo questo avviso è stato dato a Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Turchia. Il Pentagono nelle ore successive ha fatto trapelare che il segretario alla difesa Austin, un perfetto cretino, avrebbe detto al suo omologo russo di “rifiutare qualsiasi pretesto per l’escalation russa” – il che suggerisce fortemente che gli Stati Uniti e probabilmente la Gran Bretagna siano dietro a questa provocazione del tutto insensata che ovviamente verrebbe attribuita ai russi.

Il fatto è che si è a una svolta decisiva della guerra perché i tentativi ucraini di ottenere qualche successo nella loro mitica controffensiva si sono tutti arenati con grandissime perdite di mezzi e ora la Russia sembra voler fare sul serio cominciando a colpire le infrastrutture ucraine oltre che i centri di comando nascosti dentro le città: la mancanza di elettricità e di servizi potrebbe essere un fattore decisivo per l’orientamento dell’opinione pubblica ucraina che adesso comincia ad essere direttamente investita dalla guerra e magari potrebbe essere orientata a farla finire al più presto. Dunque l’unica speranza di Zelensky rimane un gesto disperato, come per esempio quella della bomba sporca, l’unica che l’Ucraina possa permettersi di fabbricare: egli e i suoi nazisti sperano che la Russia potrebbe essere indotta a replicare con un ordigno nucleare tattico e che si inneschi a questo punto una guerra nucleare generalizzata. Ma qualunque cosa possa dire l’informazione occidentale vale sempre la regola del cui prodest: la Russia non ha certo bisogno di una lanciare una bomba sporca che alla fine non farebbe altro che rallentare una sua eventuale avanzata, mentre l’Ucraina potrebbe usarla con qualche efficacia proprio perché rende radioattivo un intero territorio.. Anzi ancor più che che l’Ucraina la Nato che ha subito una durissima sconfitta nello scontro con Mosca. La cosa più pericolosa è che siano solo pezzi della enorme struttura militare, industriale e politica degli Stato Uniti a volere questa esclalation il cui fine sarebbe quello di isolare la Russia per aver usato un ordigno nucleare sia pure primitivo e di farle perdere l’inaspettato consenso di cui ha goduto al di fuori dei Paesi Nato.

Il problema è che al di fuori della fascia di ipnosi occidentale, tutti comprenderebbero che non avrebbe nessun senso per Mosca questa mossa nucleare, mentre essa potrebbe benissimo essere un’iniziativa disperata di Zelensky o quella stupida dell’Alleanza atlantica. Tutto ciò è talmente idiota e criminale che mi azzardo a fare un’ipotesi: ovvero che il piano della bomba sporca fosse stato messo in campo da tempo e prevedeva che gli ucraini usassero tutti i mezzi rimasti per tentare uno sfondamento in direzione di Kherson, operazione poi non riuscita, ma accompagnata da un insistente battage su una presunta debolezza estrema della Russia che pareva delirante sia pure all’interno di una narrazione fraudolenta. E allora un piccolo sfondamento ucraino opportunamente preparato con le favole su Mosca in procinto di subire un’epica sconfitta, avrebbero dato alla provocazione nucleare una qualche logica, sia pure debole, malata ed episodica, ma sufficiente a passare presso un pubblico dove lo spirito critico è scomparso ormai da molto tempo. Ma così con la Russia che distrugge ogni giorno tonnellate di armi occidentali e che imperversa sui cieli ucraini con missili e droni, l’uso di una testata sporca è completamente al di fuori di ogni senso: tuttavia un ordigno del genere potrebbe essere usato dalla Nato o da parti della Nato qualche giorno prima delle elezioni di medio termine per creare uno scompiglio emotivo su elezioni già perse da Biden e dai democratici. Anche in questo senso e forse soprattutto in questo senso la bomba sarebbe sporca.

