La Cnn è disperata: anche il secondo tentativo di controffensiva ucraina è finita in un disastro con la perdita di 600 uomini, tra cui 50 mercenari stranieri e un altro centinaio di carri armati e blindati oltre ad aerei e depositi munizioni. Ma si tratta di un bilancio provvisorio perché ogni ora che passa le perdite ucraine continuano ad aumentare, mentre l’infame Zelensky appare al festival del cinema di Venezia che fu fondato dal fascismo e che probabilmente morirà col nazista di Kiev. Chi vorrà in futuro avere a che fare con gente che si vende con tanta stupidità e con tanta arrogante futilità? Io di certo quei film non li andrò a vedere perché en poco di buono, di intelligente e di onesto può nascere in queste paludi.

Dunque finora l’offensiva a sud è costata circa 2500 morti a ciò che resta dell’esercito ucraino. Tuttavia dal momento che gli spettatori occidentali sanno a malapena dove si trovi l’Ucraina mentre la stragrande maggioranza di essi non ha accesso alle fonti russe, vista la censura dei siti, può tranquillamente inventare che le truppe di Kiev hanno conquistato alcuni villaggi. E’ una completa trasformazione di realtà visto che gli ucraini non hanno conquistato un bel nulla, anzi hanno perso un bel po’ di terreno.

In compenso la Cnn non parla dei veri successi ucraini che consistono nel colpire la popolazione civile a Kherson e in altre località: su questo si glissa visto che di fatto sono gli “ausiliari” della Nato ad usare le armi necessarie. E poi l’uccisione dei civili, benché sia parte integrante della dottrina bellica degli Usa e sia stata praticata in tutte le guerre imperiali, non fa una bella impressione sugli ipocriti occidentali che solo a posteriori mostrano lacrime di coccodrillo. Si meglio non dirlo specie ora che agli americani è giunto il sospetto che Mosca disponga di molte più informazioni sui bio laboratori segreti in Ucraina di quelle contenute nel dossier sul quale l’Onu non vuole discutere.

Potrebbe essere qual coda di così importante che gli americani stanno distruggendo tutto coò che rimane di quei laboratori e sanno anche disperdendo le perso che ci lavoravano: sarebbe un colpo scoprire che l’Europa si sta suicidando per difendere il gabinetto del dottor Caligari sul territorio del continente, anche se ormai il livello di stupidità ha raggiunto livelli tali da far penare a un encefalogramma piatto anche dal punto di vista morale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...