Nonostante sia le misure prese per combattere ( in realtà favorire) la pandemia e i successivi vaccini rivelatesi quantomeno inutili siano stati spacciati come la parola della Scienza, zittendo qualsiasi dubbio e osservazione critica sui dogmi sanitario – politici come espressione di oscurantismo , la realtà è che la scienza dice esattamente e in maniera sempre più inequivocabile ciò che affermavano i critici: così nonostante le lusinghe e le minacce inviate anche al mondo della ricerca esistono oggi oltre 1000 studi tutti peer reviewed sui danni da vaccino. Attraverso la sorveglianza passiva e non attiva come sarebbe stato d’obbligo per farmaci sperimentali, dunque pur attraverso numeri assai carenti e che rappresentano solo la punta di un iceberg è ormai provato che questi sieri sono i farmaci che in assoluto hanno provocato più morti e gravi patologie di tutta la storia della medicina: così non può stupire se quasi tutta la scienza sta testimoniando di una pericolosità che ancora oggi big pharma e le elite politiche che hanno tenuto bordone a questo scempio sanitario per interessi trasversali, cercano di nascondere. Le fesserie su long covid, caldo assassino, stress e quant’altro sono solo chiacchiere sui media e al massimo ricerchine di secondo piano la cui maggiore preoccupazione è nascondere o limitare i conflitti di interesse in realtà evidenti.

Così oggi abbiamo;

226 sudi sulla miocardite da vaccino

150 sulle trombosi

115 sulla trombocitopenia

61 sulla trombosi venosa cerebrale

43 sulla vasculite (un’infiammazione dei vasi sanguigni)

43 sulla sindrome di Guillain-Barré

35 sulla linfoadenopatia

30 sulle anafilassi dopo l’iniezione siero, ovvero sulle reazioni allergiche pericolose per la vita)

21 sulla miopericardite

20 su reazioni allergiche diverse dalla anafilassi

18 sulla paralisi facciale

19 sulla adenopatia ascellare

15 sulla pericardite

15 sulla mielite acuta, ossia l’infiammazione del midollo spinale

10 sulla perimiocardite

10 su problemi cardiaci diversi da quelli già citati

8 sulle emorragie cerebrali

8 sulle epatiti

6 sulla paralisi facciale

6 sui sintomi neurologici

6 sui vari tipi di sanguinamento

6 sulle malattie autoimmuni,

5 sulla cardiomiopatia

5 sulla rabdomiolisi

4 sulla porpora trombotica trombocitopenica

E ci sono nel complesso studi che si occupano di altri 93 tipi di lesioni attribuibili ai vaccini, senza tenere conto dei nuovi capitoli di questo dramma come per esempio la riattivazione del cancro in molte persone prima dichiarate guarite o la sua maggiore aggressività dopo le punture. Ed è solo un esempio. Tutti gli studi sono elencati qui cin i relativi link a ai testi completi delle ricerche e già solo il loro numero dovrebbe fra tremare quelli che negano qualsiasi rapporto tra i sieri genici e le loro conseguenze. E tuttavia le vaccinazioni continuano, dimostrando che questa tetragona ossessione non ha nulla a che fare con la salute umana e men che meno con la scienza. Ma solo con la sanità mentale di chi continua ad volerle imporre.

