Nella foto in apertura ecco il presidente degli Stati Uniti Biden ad incontro di giovedì scorso alla Casa Bianca con i lobbisti dell’industria eolica: tra le dita tiene un foglietto, preparato dal suo staff in cui è specificato punto per punto ciò che deve fare, a chi rivolgersi, chi salutare e come, a chi stringere la mano e persino le cose più elementari tipo ” “Entra nella stanza Roosevelt e saluta i partecipanti”: Disgraziatamente invece di tenere il foglietto dal verso giusto lo ha esposto ai fotografi mostrando così l’algoritmo di funzionamento del presidente degli Stati Uniti compreso anche il fatto che le parole tu e tuo ( you e your) sono scritte in maiuscolo visto che Biden spesso si confonde non solo su dove si trova e con chi sta parlando, ma anche su chi è. Molti cominciano a pensare che si dovrebbe fare un reso come accade con Amazon la quale del resto non è del tutto estranea all’elezione (su fa per dire) di un simile presidente, ma è difficile perché il vice di Joe benché sia ancora nella pienezza delle sue facoltà non sembra averne abbastanza per vendere un hamburger e magari avrebbe anche qualche moto di resistenza ai fili che vengono tirati. Così Kamala è diventata il più grosso ostacolo per chi pensa che sia ora di liberarsi di un presidente le sui condizioni peggiorano di giorno in giorno. Non ovviamente per avere un vero presidente, ma per mettere qualcuno che possa sembrarlo,

Mi piace: Mi piace Caricamento...