Ci sono personaggi che sembrano davvero l’ombra di Banco delle menzogne e delle opacità occidentali: tutte le volte che c’è qualcosa di poco chiaro ecco che spuntano fuori con le loro facce di tolla, con le loro perversioni morali, spesso trasvestite di filantropia o di ingannevoli propositi di proteggere le persone. Uno dei campioni assoluti in questo campo è certamente Antony Fauci una specie di dottor Mengele del terzo millennio che da decenni naviga tra virus, vaccini, militari, Big Pharma e un vero e proprio mare di soldi, insomma in un mondo dove la difesa dalle malattie si confonde e si mescola in maniera indissolubile con la creazione delle stesse. Come sappiamo dall’abbondante documentazione accumulata e dalle inchieste parlamentari, sappiamo che Fauci feudatario assoluto dell ‘Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive (Niaid) ha finanziato, per sua stessa ammissione attraverso l’ EcoHealth Alliance di Peter Daszak le ricerche sui coronavirus dei pipistrelli presso il laboratorio di Wuhan che molti esperti di salute pubblica e funzionari dell’intelligence ritengono essere la fonte del covid 19. Ma guarda caso il Niaid ha anche finanziato la ricerca su potenziali cure per il vaiolo delle scimmie, poco prima che la malattia virale iniziasse a diffondersi in un focolaio globale con anche l’appoggio di Pfizer e Johnson & Johnson.

Già in precedenza si era accertato che l’anno scorso e precisamente nell’agosto all’istituto di Wuhan, come probabilmente altrove, si stavano effettuando ricerche sulla funzione sul vaiolo o varicella delle scimmie . A rivelarlo non è qualche testimonianza segreta, ma semplicemente la rivista internazionale Virologia Sinica che pubblica articoli di ricerca originali sottoposti a revisione paritaria, recensioni e interventi , per comprendere gli ultimi sviluppi in tutti i rami della virologia, campo nel quale Fauci tira molte fila. Nel febbraio 2022, Virologica Sinica ha pubblicato un recente progetto di ricerca sul guadagno di funzione sul vaiolo delle scimmie condotto da scienziati del Wuhan Institute of Virology nell’agosto 2021, gli stessi che lavoravano sul coronavirus grazie a i fondi canalizzati da Fauci. L’ Istituto di virologia di Wuhan ha assemblato un genoma del virus del vaiolo delle scimmie, consentendo di identificare il virus attraverso i test PCR, utilizzando un metodo segnalato dai ricercatori per creare potenzialmente un “agente patogeno contagioso”, Tutto sembra ripetersi in ogni fase , ma si ripete soprattutto il fatto che questa ricerca, così come quella del coronavirus è stata finanziata con 10 milioni di dollari da Niaid di Fauci.

La cosa più sfacciata del mondo è che questa sovvenzione è stata concessa ufficialmente “La somiglianza tra il vaiolo delle scimmie e il virus del vaiolo, unita alle preoccupazioni sul potenziale del virus del vaiolo come potenziale agente di bioterrorismo, hanno posto i trattamenti del vaiolo delle scimmie in prima linea nella salute pubblica e nei programmi di ricerca scientifica in molti paesi”, Ma noi sappiamo che sono gli Usa ad avere decine e decine di i bioaboratori, compresi quelli in Ucraina, dove si studia alacrenete anche il virus del vaiolo e dove nel tempo si è realizzata una scellerata alleanza tra le multinazionali del farmaco, servizi, militari e talune parti del deep state americano. Loro sono la vera malattia che ci uccide

