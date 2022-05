La qualità dell’informazione occidentale è davvero sotto il fondo del barile, persino sotto la feccia e ormai non si ferma nemmeno davanti al ridicolo nel cistruire in casa ogni genere di falsi . La Bbc ha dato ieri questa pseudo informazione : i media russi dicono che un maggiore generale russo in pensione è stato abbattuto sui cieli dell’ucraina. Si tratterebbe di Kanamat Botashev, con tanto di foto di un ufficiale dell’aviazione russo di cui però non si riesce a leggere il nome, ma che comunque non sembra di certo un pensionato. Ora se si fa il giro dei media russi, cosa che alla stragrande maggioranza delle persone è preclusa vista la censura imposte dalla libera Europa ( ma quale fake news più grande di questa? ), non si trova la minima traccia di tale evento. In questo modo si cerca di attribuire ai russi le proprie balle sulla Russia. Per la verità la notizia è presente – temetevi – solo nel sito in lingua russa del BBC World Service, finanziato e diretto dal Foreign Office del governo britannico lo stesso che da marzo ha sospeso la sua attività e che ha avuto il proprio sito web bloccato in Russia. Insomma la fonte dell’informativa della Bbc è la Bbc stessa.

Del resto la vicenda è stata costruita in maniera ridicola e assolutamente priva di qualsiasi senso visto che essa sarebbe composta da due fatti:

Il primo è che uno degli ex colleghi di Botashev ha confermato che un generale in pensione non ben specificato stava effettuando missioni su un aereo Su-25 in Ucraina. Come sarebbe stato rintracciato costui?

Il secondo è che In uno dei canali russi di Telegram, avrebbe riferito della morte di Botashev

Ora è ben noto che i “canali Telegram russi” sono anonimi e ampiamente utilizzati dagli ucraini che hanno un ufficio apposito per diffondere notizie false. e infatti ci si chiede perché l’aereo che gli ucraini avrebbero abbattuto era Su-25. mentre il presunto ‘maggior generale in pensione Botashev’ è fotografato di fronte a un Su-34, un cacciabombardiere supersonico che è tutt’altro tipo di aviogetto.. Secondo Tineye, la foto è stata pubblicata per la prima volta il 23 maggio da un sito di notizie a Tbilisi, in Georgia, altro centro di falsificazione occidentale, ma significativamente non ci sono metadati nell’immagine, quindi potrebbe anche essere scattata anni fa. Ora perché mai un generale in pensione dovrebbe trovarsi ai comandi del Su-25 in Ucraina? Nessuna e infatti il nome è stato scelto a caso tra quelli di ufficiali conosciuti per qualche verso in occidente. Infatti Botashev è un personaggio, realmente esistente e a suo tempo comandava un reggimento della base aerea delle guardie a Voronezh. La sua carriera militare si è conclusa nel giugno 2012, quando è stato accusato di aver schiantato un caccia Su-27 vicino a Petrozavodsk, senza avere alcun permesso di volo, un incidente che ebbe una certo eco anche in occidente.. Per questo fatto è stato espulso dall’esercito e non pilota aerei da 10 anni, ma miracolosamente lo troviamo ai comandi di un Su 25 in Ucraina, secondo una notizia che la Bbc attribuisce ai media russi, ma in realtà deriva solo dalla Bbc stessa. Bravi riprovateci

Se ci si permette di raccontare vere e proprie stronzate di questo tipo è facile immaginare che si possa farlo anche per cose più importanti come ad esempio la questione del grano: già si dice che sia la Russia a causare la fame nel mondo perché blocca le navi colme di grano nei porti dell’Ucraina, quando invece esse non possono uscire a causa delle mine messe dagli ucraini le acque territoriali. E poi quest’anno la Russia avrà un raccolto eccezionale se l’occidente ci tiene a non far morire di fame la gente dei Paesi poveri (Cosa che sarebbe un’inedita novità) tolga le sanzioni e se non altro sui cereali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...