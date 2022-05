Questo non è un vero post è piuttosto un tentativo di ristabilire un minimo di verità fattuale che anche l’Onu si diverte a calpestare. Capisco che è un compito destinato all’insuccesso ma non posso fare a meno di non dirlo- il segretario generale dell’Onu, António Guterres ,l’ennesimo lustrascarpe di Washington, che lavora bello inginocchiato tutto il giorno, ha lanciato l’allarme alimentare lamentando la carenza di grano e fertilizzanti causata dalla guerra ( e vi risparmio le stronzate sul riscaldamento globale, che anche fosse vero semmai favorirebbero gran parte dell’agricoltura anche se gli adepti del culto non ne hanno idea) ). Parlando a una riunione delle Nazioni Unite a New York sulla sicurezza alimentare globale, ha affermato che ciò che potrebbe seguire sarebbe “malnutrizione, fame di massa e carestia, in una crisi che potrebbe durare per anni”, dopodiché lui e altri hanno esortato la Russia a rilasciare le esportazioni di grano ucraine. Il problema è però che è l’Ucraina a non far partire le navi cariche di grano e di mais dai porti nonostante i russi abbiamo creato dei corridoi per la loro navigazione. e lo fa sia perché ha creato un enorme pericolo diffondendo enormi quantità di vecchie mine, sia come strumento di ricatto,

Sono 75 le navi straniere provenienti da 17 paesi rimangono bloccate in 7 porti ucraini (Kherson, Nikolaev, Chernomorsk, Ochakov, Odessa, Yuzhniy e Mariupol). L’elevato pericolo dovuto alle mine ucraine sparse a migliaia nelle sue acque interne e nel mare territoriale impedisce alle navi di lasciare in sicurezza i porti e raggiungere il mare aperto. A conferma di ciò, la Federazione Russa apre tutti i giorni dalle 08:00 alle 19:00 (ora di Mosca) un corridoio umanitario, che è una corsia sicura a sud-ovest del mare territoriale dell’Ucraina, lungo 80 miglia nautiche e largo 3 miglia nautiche. Informazioni dettagliate in inglese e russo sul modus operandi del corridoio umanitario marittimo vengono trasmesse quotidianamente ogni 15 minuti su radio VHF su 14 e 16 canali internazionali in inglese e russo. Chi vuole controllare può farlo direttamente senza dover far ricorso ai mascalzoni del mainstream. Del resto la stessa Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha pubblicato rapporti sulla sicurezza e la sicurezza marittima nel Mar Nero e nel Mar d’Azov :Il segretario generale dell’Onu Guterres certamente sa tutto questo. Il fatto che stia accusando la Russia di aver causato un blocco non gli fa onore, ma del resto a questa gente dell’onore non gliene importa un fico secco. sono soltanto inservienti del potere.

Del resto la menzogna è ancora più globale perché la carenza alimentare globale è in atto dall’inizio del 2021 . Non è stato causato dalla crisi ucraina ma, come afferma un rapporto dell’ottobre 2021, dai prezzi elevati a seguito delle interruzioni della catena di approvvigionamento durante la pandemia : secondo un rapido sondaggio telefonico condotto dalla Banca Mondiale in 48 paesi, un numero significativo di persone sta finendo il cibo o sta riducendo i propri consumi. e per la Fao (Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura), i prezzi alimentari globali hanno raggiunto il picco in 10 anni, Purtroppo le bugie non si mangiano altrimenti avremmo cibo a profusione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...