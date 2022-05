il lapsus freudiano dell’ex presidente George W Bush sulla “brutale invasione dell’ Iraq” ha fatto il giro del mondo. Egli voleva riferirsi alll’Ucraina, ma i fantasmi del passato lo hanno tradito e gli hanno fatto venire alle labbra l’ennesima invasione brutale degli Usa, quella guidata da lui stesso contro Saddam, dopo che era stata costruita una enorme menzogna sulle inesistenti armi di distruzione di massa. Chi non ricorda Colin Powell all’Onu con la provetta che forse conteneva borotalco sventolata come prova che il leader irakeno stesse preparando una strage? il video di questo “incidente” di Bush gira ormai dappertutto, ma nessuno a quanto pare ne ha colto il vero significato morale e politico: non si tratta dell’errore dell’ex presidente, il quale era già piuttosto confuso ai suoi tempi, ma del fatto che esso sia stato accolto dal pubblico con divertita leggerezza, come se un massacro che ha fatto oltre un milione di morti, costruito su una menzogna fosse qualcosa che merita solo una battuta di spirito, senza nemmeno frasi prendere dal sospetto di trovarsi di fronte a un criminale di guerra.

Del resto anche Condoleezza Rice in altra sede ha detto qualcosa di simile su quanto sia stato sbagliato in questo secolo per un paese invaderne un altro come ha fatto la Russia. Ma l’Irak e l’Afghanistan, invaso raccontando balle su una possibile complicità dei Talefani di Kabul con Osama bin Laden? ? E le “invasioni colorate” che non sembrano tali ma di fatto vengono portate avanti da eserciti interni pagati interamente da Washington che talvolta si compiace anche di dire quando ha speso, lasciando il cartellino del prezzo peer mostrare come non badi a spese? Cinque miliardi dollari è costato il golpe in Ucraina, come ha spiegato Victoria Nuland .E che dire infine delle inutili vittime ucraine sacrificate da un regime fantoccio retto da un comico cocainomane, sostenuto da una truppaglia di ispirazione nazista che riceve armi per combatte una guerra che non può vincere solo per dare il tempo all’egemone di imbastire una qualche narrativa mediatica che copra la sconfitta strategica subita? Anche su questo fra qualche anno ci sarà qualche battuta di spirito?

Proprio questo atteggiamento di noncuranza verso tutto ciò che non è America è alla radice dell’attuale battaglia per interposta Ucraina: la pretesa degli Stati Uniti di essere così eccezionali da avere un qualche diritto di governare l’intero pianeta con il ricatto e con la violenza se necessario, cercando di eliminare tutti gli avversari che possano contende il potere. La consapevolezza raggiunta da Mosca che qualunque dimostrazione di buona volontà sarebbe stata comunque insufficiente a far tacere i morsi e i latrati ai suoi confini. La guerra a cui stiamo assistendo è il primo capitolo guerreggiato di una lotta di liberazione dalle grinfie delle elite nordamericane che esprimono la loro volontà di dominio con il ricorso ossessivo alle armi e sotto forma di ideologia globalista, accompagnata da distopie prive di senso che ne sono per così dire il braccio pragmatico. Ne abbiamo fatto l’esperimento in due anni di pandemia che ci hanno tenuti prigionieri in un mondo concentrazionario privo di qualsiasi razionalità, privo di verità, abbandonato da qualsiasi etica mentre si potevano misurare le macerie fumanti della democrazia rappresentativa uccisa dal covid. Il fatto che non ci sia più la percezione della propria ingiustizia tanto fa farci sopra delle battute , che non si pensi più a soluzioni che non implichino l’elemento militare e distruttivo, che la pace sia solo un comodo depistaggio buono solo per gli ingenui , ci dice che questo modo di interpretare la realtà non è più ” correggibile” e che dunque solo una disfatta epocale potrà mettere le premesse per un cambiamento delle cose.

