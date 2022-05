Che il mondo della sanità fosse uno dei più corrotti dentro un mondo corrotto era più che palese. Che i conflitti di interesse tra aziende farmaceutiche, ricerca e istituzioni sanitarie pubbliche fossero evidenti anche per il continuo passare delle stesse persone da un settore all’altro, dalla funzione di controllati a quella di controllori. Ora però ne abbiamo la prova testimoniale dal momento che si è scoperto come il NIH, National Institute of Health abbia ricevuto dalle aziende farmaceutiche oltre 350 milioni di royalty segrete , soldi andati a a Antony Fauci e a centinaia di scienziati che collaborano con l’Istituto. Per arrivare a mettere le mani su questa documentazione ci è voluto un lungo iter legale sulla base del Freedom information act. La cosa è esplosa durante una seduta di una sottocommissione del comitato per gli stanziamenti della Camera, il 9 maggio scorso, quando Il direttore ad interim del NIH, Lawrence Tabak ha riconosciuto che sebbene la legge federale consenta il pagamento delle royalty, essa possa “effettivamente avere l’apparenza di un conflitto di interessi”. Tabak è stato investito da domande a raffica di un deputato del Michigan, John Moolenaar il quale lo ha incalzato durante tutto l’audit: “In questo momento, penso che il NIH abbia un problema di credibilità: le persone della mia circoscrizione dicono: ‘Beh, il tale ha un interesse finanziario, non gli piace l’ivermectina perché non beneficiano di quella royalty. Potreste avere valide ragioni scientifiche per raccomandare o meno un medicinale, ma l’idea che si possa trarre un vantaggio finanziario da determinate ricerche e dalle sovvenzioni che sono state concesse per me è un conflitto di interesse.”. Tabak alla fine se n’è venuto fuori con le solite formule cabalistiche che di solito vengono usate nella religione della presunta scienza: “forse questo è il genere di cose su cui possiamo lavorare insieme in modo da poterti spiegare i firewall che abbiamo perché sono sostanziali e significativi .” Pure chiacchiere rituali.

I 350 milioni di dollari in pagamenti di royalty sono stati effettuati tra il 2010 e il 2020, secondo Open the Books, l’organizzazione no profit che ha portato il NIH in tribunale quando ha rifiutato di riconoscere la richiesta di documenti e dalle carte risulta che Francis Collins il direttore dell’Istituto fino a pochi mesi fa ha ricevuto 14 pagamenti, Fauci 23 pagamenti e il suo vice, Clifford Lane, 8 otto pagamenti, Tuttavia si tratta solo di una piccola parte della verità, il vaso di Pamdora non è stato tutto scoperchiato. Adam Andrzejewski, fondatore e presidente di Open the Books, ha dichiarato a The Epoch Times l’11 maggio che NIH continua a trattenere informazioni importanti sui pagamenti delle royalty, inclusi i nomi di alcuni pagatori e gli importi specifici pagati alle persone presso il NIH: “Con decine di miliardi di dollari in sovvenzioni al NIH e centinaia di milioni di dollari di royalty da contribuenti di terze parti che rifluiscono nell’agenzia ogni anno, il NIH deve fare chiarezza con il popolo americano e aprire gli schedari. Dobbiamo essere in grado di seguire i soldi. Alla fine dell’audit il rappresentate della Florida Neal Dunn), che è anche un chirurgo, ha detto: “non è un segreto che l’agenzia abbia bisogno di una riforma. I loro numerosi problemi sono stati esacerbati ed evidenziati dalla pandemia di Covid. Fornire al pubblico un accesso trasparente a come i NIH stanno spendendo i dollari dei contribuenti e raggiungendo le loro decisioni è una responsabilità fondamentale”.

Il problema è che la medesima forma di conflitto di interessi e di corruzione si estende al altri istituti che dovrebbero avere una valenza pubblica, come la Fda e il Cdc, solo per restare in Usa e per non parlare dell’Europa dove non si può nemmeno pretendere, sia pure attraverso un iter giudiziario che venga fornito qualche documento: si tratta purtroppo non di deviazioni, ma della normalità nel mondo liberista iper privatizzato e dove unque il pubblico e di conseguenza anche l’interesse pubblico e l’interesse dei cittadini sono di fatto completamente ignorati da burocrazie non solo clamorosamente inefficienti nei piani bassi, ma anche sordide in quelli alti . Chiunque abbia fatto un’esperienza ospedaliera lo sa perfettamente. Chiunque abbia avuto effetti avversi da vaccino che non riesce nemmeno a far riconoscere lo sa altrettanto bene. Questo sistema è una trave marcia che si vuole rafforzare attraverso un’iniezione di fascismo.

