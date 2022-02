Un alto funzionario esecutivo della Food and Drug Administration (Fda) americana, Christopher Cole è stato ripreso da una telecamera nascosta di un giornalista di Project Veritas , mentre rivelava che la sua agenzia la quale teoricamente dovrebbe difendere i cittadini in realtà “incassa milioni dalle aziende che producono, farmaci, vaccini o cibo al fine di ottenere l’approvazione” . Ma forse la parte più esplosiva del filmato è il momento in cui Cole parla sfacciatamente dell’impatto che un’autorizzazione all’uso di emergenza ha sul superamento delle preoccupazioni normative sull’obbligo di vaccini sui bambini: “L’approvazione di emergenza conviene perché non ha l’impatto delle altre autorizzazioni”. E qui si fa riferimento al fatto che se le approvazioni uscissero dall’emergenza allora le case produttrici – almeno negli Usa – potrebbero di nuovo dover rispondere dei danni e questo a fronte di milioni di reazioni avverse non possono certo permetterlo.

Il resto del filmato rivela, sempre per bocca di Christopher Cole, un’altra cosa ancora più inquietante ovvero che l’amministrazione Biden vuole vaccinare più persone possibile e che per questo ha già deciso che ci si dovrà vaccinare ogni anno: la cosa non è stata ancora annunciata in via ufficiale per evitare di irritare la gente , ma questa sarà comunque la politica ufficiale contro il Covid-19 che insomma è ormai una cosa certa e che la Fda si prepara ad approvare questo ennesimo assurdo. Del resto il funzionario che senza volere ha detto queste cose è a capo delle Countermeasures Initiatives dell’agenzia, dunque diciamo che ha le mani in pasta e. Si può facilmente immaginare lo scalpore che questo video “rubato” sta facendo nonostante la stretta censura del mainstream, tanto che la Fda ha dovuto dire con scarso senso del grottesco: “La persona presumibilmente nel video non lavora su questioni relative ai vaccini e non rappresenta il punto di vista dell’agenzia”. Ma in realtà tutto questo era abbastanza immaginabile, sia il fatto che queste burocrazie di controllo sono in realtà corrotte e non sono che l’altra faccia di Big Pharma, sia la trasformazione della pandemia in endemia che permetterà di fare dei green pass a rinnovo annuale un vero strumento di controllo e di obbedienza. Questa è l’unica cosa che interessa il potere il quale invece è del tutto disinteressato alle conseguenze, anzi in qualche modo se ne compiace come per esempio succede all’Inps così felice dei decessi, la cui stragrande maggioranza è stato in realtà dovuta ad errori e a malasanità che al terribile morbo.

Vedremo se la gente fingerà di credere che la curva stagionale delle normali patologie dell’apparato respiratorio sia da attribuire al solo Covid o se invece rinsavirà e si opporrà a questo continuo massacro sanitario. Vedremo se i burattinai di Biden la cui evidente confusione senile è ormai conclamata, avranno la forza di imporre quest’ultima porcata e di conseguenza di imporla anche al resto dell’occidente che in sostanza è ormai come un sacrificio umano rituale.

