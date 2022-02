Il 15 febbraio data nella quale un governo inqualificabile ha deciso di inaugurare nuove restrizioni, mentre esse stanno ormai allentandosi e venendo meno dovunque, ci sarà una grande manifestazione di protesta a Roma, al Circo Massimo. Parteciparvi è vitale perché è ormai chiaro che siamo in mano a una cupola che vede nella pandemia e nell’emergenza l’unico modo di conservare il proprio potere e lo farà a tuti i costi anche a quelli di rovinare del tutto il Paese, comprese le persone che ottusamente hanno creduto alla narrazione o codardamente vi si sono arrese o che hanno pensato di speculare su si essa. Ora è il momento di cominciare a costruire una opposizione vera che da troppo tempo manca in questo Paese. Da quasi trent’anni le battaglie di facciata si sono sempre accompagnate ad alleanze e complicità sottobanco, mentre le forze che dovevano opporsi sono state comprate e rese dei meri parafulmini per il sistema. Esserci a questa manifestazione significa in ogni senso essere vivi.

