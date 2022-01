Bill Gates ha guadagnato circa una ventina di miliardi grazie alle cointeressenze nei vaccini contro una pandemia che il patron di Microsoft ha attentamente collaborato a costruire, trasformando un’influenza in una peste. Bill Gates ha anche collaborato alla rovina di molte attività legate al turismo con le inutili segregazioni e divieti posti da governi complici o imbecilli o ancora meglio da una combinazione delle due cose che non hanno minimamente difeso questi patrimoni. Bill Gates sta ora comprando a quattro soldi le attività che ha contribuito potentemente a rovinare e così il fondatore si è anche comprato il Danieli di Venezia, l’albergo più antico della città uno dei simboli dell’albergheria italiana senza peraltro addossarsi un rischio reale perché Bill Gates sa quando la pandemia finirà o se non altro quando l’1 per centro che si potrà permettere il Danieli riuscirà tranquillamente a girare e a godersi il mondo senza mettere in crisi le narrazioni politico sanitarie della nuova normalità.

E siamo solo all’inizio di una grande svendita di cui il signor Draghi, i suoi riveriti ministri sono i garanti. Chiaramente un’allentamento di misure grottesche e inutili costituirebbe un ostacolo su questa strada e perciò continuano ad oltranza fino a che non arriverà il segnale di finita pandemia.

