Questo post sarebbe cosa scontata in un mondo dominato dalla conoscenza e non dall’isteria, ma vista la condizione nella quale viviamo, tutto quanto mi accingo a dire potrebbe apparire a qualche neo normale strano e dissonante con le cose che vengono riferite in questo immenso campo di Pol Pot pandemico in cui si è trasformato l’occidente. E nel quale ogni tanto i protagonisti della saga pandemica, irritati dalle resistenze di pochi ma determinati cittadini verso i vaccini, vanno letteralmente fuori di testa come è accaduto a Macron. Partiamo dalla realtà delle nostre conoscenze che demoliscono l’artificiale terrorismo fatto sulla variante Omicron che è quella di gran lunga più veloce a diffondersi ed è dunque ormai dominante sulle altre, ma è anche la più mite essendo più o meno equivalente a un leggero raffreddore. Come dimostra una ricerca dell’ Università delle scienze di Hong Kong e dell’Università di Melbourne chi ha già avuto il covid è difeso anche contro questa variante, mentre i vaccini non sembrano avere alcuna efficacia visto che dati della Gran Bretagna e della Germania si evince che i vaccinati sono addirittura più suscettibili all’infezione di quelli che non si sono piegati alla dittatura del vaccino. E del resto la stessa Pfizer annuncia che vuole fare un nuovo vaccino dedicato all’omicron che potrebbe uscire in primavera, il che costituisce un’ammissione di sconfitta anche se poi i produttori di preparati ad mRna cercano di nascondere il fatto che i loro prodotti non possono funzionare perché diffondono anticorpi dovunque ( con relatibi sindromi autoimmuni) , ma non nell’apparato respiratorio che è quello attaccato dal virus. Proprio per questo da molte parti, compreso il governo di Israele che come è noto ha messo il vaccino nell’Arca dell’alleanza mostrandosene fedele adoratore, si avanza l’ipotesi di lasciare che Omicron si diffonda liberamente per ottenere un’ immunità di gregge veramente valida e forte anche contro molte altre varianti virali. Ma in ogni caso gli obblighi vaccinali sono un controsenso.

Ho voluto condensare al massimo possibile lo stato delle cose e delle conoscenze per incorniciare meglio il ritratto di uno dei più mediocri e al tempo stesso più repellenti personaggi che circolano nell’Europa delle oligarchie, ovvero Macron. Il presidente francese è partito di capoccia, ammesso che ne abbia mai avuta una, dichiarando al Parisien, giornale di proprietà di un suo grande elettore la Louis Vuitton, che egli con considera cittadini francesi i non vaccinati (probabilmente non darebbe la cittadinanza se non ai correntisti della banca Rothschild) che vuole farli soffrire, che vuole fare pressione su di loro per costringerli alla puntura se vogliono avere una vita sociale e lavorativa. Questo tuttavia è solo il resoconto purgato del giornale mentre Macron pare abbia avuto una vera e propria crisi di nervi crisi in cui diceva di voler pisciare in testa ai non vaccinati e di volerli inculare. Niente di strano, la Francia intera sa delle pratiche sessuali di Macron che in alcune situazioni probabilmente vorrebbe non essere vaccinato ( e forse effettivamente non lo è: pochissimi potenti hanno fatto vere vaccinazioni). Ma questo sarebbero fatti suoi se in qualche modo non intervenissero continuamente nella vita pubblica. Tutto questo fa parte di un personaggio evidentemente border line sotto parecchi aspetti, la cosa veramente oscena e che osi dire ” i peggiori nemici della democrazia sono bugie e stupidità”, ovvero ciò che da tempo anni egli stesso pratica con la menzogna contro l’evidenza, con l’ignoranza bovina contro la conoscenza visto che l’inutilità e la pericolosità dei vaccini dal punto di vista sanitario è conclamata, mentre è chiara solo la loro utilità politica. Macron senza volere, ha confessato di essere il peggiore nemico della democrazia, lasciandosi andare a un lapsus freudiano oppure godendo della sua doppiezza rivelando il suo animus, ma attribuendolo ad altri.

Egli in sostanza si prende gioco dei francesi dimostrando che non contano nulla la logica e il sapere razionale, ma solo il modo con cui possono esso può essere manipolato e nascosto per arrivare agli scopi che le oligarchie si prefiggono. Egli è il vero prototipo di nemico del popolo che nemmeno finge di esserlo come quella merda livida e codarda che si aggira a Palazzo Chigi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...