Clamorosa gaffe del direttore generale dell’Oms, il famigerato Tedros Ghebreyesus il quale in un discorso di alcuni giorni fa ha detto letteralmente : “Ci sono paesi che danno booster per uccidere i bambini. Non è giusto. Invece di rivaccinare i bambini nei Paesi ricchi, è meglio vaccinare gli anziani nei Paesi a basso reddito che non sono mai stati vaccinati”. Si tratta di un evidente lapsus freudiano nel quale confluiscono le cose che si pensano realmente e quelle che si debbono dire. Non è mistero che oggi tutta la cabala pandemico – vaccinale è tesa a smaltire miliardi di vaccini in Africa dove il covid è davvero l’ultimo dei problemi e dunque l’antico complice di Bill Gates sin dai tempi delle vaccinazioni sperimentali nel continente nero, è sceso in campo per favorire questo ulteriore grande affare. In realtà anche se non si fosse fatto scappare quell’ “uccidere” è evidente che il direttore dell’Oms il quale ha sempre appoggiato ogni opacità dell’operazione pandemia, è in forte imbarazzo riguardo alla vaccinazione dei bimbi al punto di far balenare l’idea di un baratto tra questa e l’invio di preparati genici in Africa.

Ma di certo chi davvero ritiene che i preparati genici siano la salvezza, anzi l’unica salvezza contro il covid difficilmente assocerebbe l’idea di uccidere a quella della vaccinazione, dunque non si tratta di un semplice lapsus o inciampo della lingua, è piuttosto uno sfavillare involontario dell’inconscio. E stranamente una gaffe molto simile è stata fatta a novembre da Rochelle Walensky, direttrice del Cdc americano, organismo che da più parti viene accusato di essere parte di Big Pharma, piuttosto che sei suoi controllori, la quale ha detto cercando di difendere i vaccini: “I nostri tassi di mortalità sono troppo alti – ecco cosa sappiamo: sappiamo che le persone che muoiono per questa vaccinazione, uh, per questa malattia hanno 11 volte più probabilità di morire se non sono vaccinate” . Anche qui una tesi fasulla quella che i non vaccinati muoiano di più dei vaccinati, che la Walensky doveva comunque difendere viene oscurata dall’immissione che di vaccino di può anche morire.

Quando le gaffe si inseguono con tanta frequenza e va questi livelli si può star certi che c’è del marcio da coprire

Mi piace: Mi piace Caricamento...