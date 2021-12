Dal momento che l’informazione global totalitaria totalitaria non ne dà notizia per non far sapere ai più pavidi che esiste chi dice no, ecco un elenco di alcune manifestazioni anti obbligo vaccinale che si sono svolte nell’ultimo week end nelle grandi citta di Europa assieme altre decine e decine nei centri minori. Nel complesso si tratta di milioni di persone che vengono oscurate da un sistema ormai intollerabile.

Londra qui e qui

Parigi qui e qui

Vienna qui e qui

Amburgo qui e qui

Madrid qui

Barcelona qui

E infine due video delle proteste in Australia qui e qui

