Della variante Omicron non si sa nulla se non ciò che ne hanno detto i medici sudafricani che l’ hanno scoperta e che la ritengono ancora più lieve della Delta. Non si sa nemmeno se gli attuali vaccini nell’ambito della loro efficacia nulla anzi negativa, possano avere qualche effetto. Eppure è bastato semplicemente che si annunciasse una nuova variante perché in Europa qualcuno cercasse di stringere ancora di più la vite sui non vaccinati, come sta succedendo in Austria e Germania paesi nei quali si vuole di fatto rendere obbligatoria la vaccinazione inutile e sperimentale contro un’influenza. E questo quando Moderna ha fatto capire di stare studiando un vaccino apposito, anche se in questo caso il gioco vale più per la Borsa che per la vita. Ad ogni modo la fretta quasi ridicola nel chiedere misure draconiane prima ancora di sapere qualcosa sull’eventuale pericolo e sull’ efficacia dei vaccini testimonia al di là di ogni dubbio la gestione esclusivamente politica della pandemia. La stessa insistenza sulle varianti che sono la normalità nei virus e che non pongono problemi alle difese naturali svela un meccanismo comunicativo volto a cadenzare i tempi della paura. Certo questa tattica non funzionerebbe se le persone fossero correttamente informate: le varianti virali infatti possono essere un problema solo per i preparati a mRna che codificano per una sola proteina virale una cui minima variazione potrebbe far saltare qualsiasi protezione vaccinale. L’immunità naturale, anche quella che si sviluppa sia a contato con i patogeni , sia quando vengono iniettati virus attenuati o morti come nelle tradizionali vaccinazioni, prende di mira moltissime diverse parti del virus ed è molto improbabile che possano variare tutte contemporaneamente.

Il problema è che invece le persone vengono spietatamente disinformate: da marzo 2020 siamo esposti a numeri ogni giorno e ininterrottamente: nuovi contagi, nuovi pazienti diagnosticati, nuove malattie, numeri di ospedalizzazioni, posti letto di terapia intensiva e da anno anche quote di vaccinazione. I numeri di solito non hanno alcun senso, servono solo a mantenere l’ipnosi di massa facendo si che l’attenzione si concentri solo un determinato punto ignorando tutto il resto. Questo è esattamente ciò che accade con i dati costantemente ripetuti senza contesto, senza significato e anzi spesso costruiti in maniera ingannevole: per esempio l’ordine partito dall’Oms e dal Cdc americano di considerare decesso per covid chiunque morisse essendo positivo al virus , fosse pure la vittima di un incidente stradale, ha contribuito potentemente a creare una pandemia inesistente. Così è stato smantellato a poco a poco tutto l’impianto delle libertà e dello stato di diritto con il consenso derivato dalla paura e questo servirà a portare avanti l’agenda che le elite hanno stilato per la loro sopravvivenza: il potere è avido risorse e ormai è legato alla produzione di denaro come un drogato, non può più farne a meno. Perciò tutto è diretto verso una digitalizzazione del denaro grazie alla quale le banche centrali potranno creare quantità enormi di valore fasullo.

Poiché l’introduzione di questo nuovo denaro verrebbe, in circostanze normali, rifiutata dalla maggioranza delle persone, si sta facendo di tutto per provocare il maggior caos economico, finanziario e sociale possibile. Ecco perché, tanto per fare un esempio, la crisi del gas non viene combattuta dai governi, ma piuttosto viene deliberatamente esacerbata. E questo però richiede sempre nuovi dosi di stupefacente pandemico: ecco perciò la nuova variante compare proprio nel momento in cui la grave crisi energetica e il calo del potere d’acquisto potrebbero assorbire l’attenzione dei cittadini distogliendoli dalle chiacchiere virali e ponendo fine all’ipnosi. Il tempo lavora per far emergere la verità ed è per questo che le elite hanno fretta di resettare il mondo.

Ciò che va compreso fino in fondo, ma che sembra invece sfuggire anche alla massima parte delle persone che hanno conservato la testa sul collo e che sono capaci di atteggiamento critico è che l’economia mondiale e il sistema finanziario non possono più essere tenuti in vita con le logiche del neoliberismo e che queste sono del tutto incompatibili con la democrazia, ma anche con una società borghese articolata quale si è formata nei due secoli precedenti la rivoluzione industriale. Dunque la battaglia non è certo contro un raffreddore, ma contro il totalitarismo a innesco sanitario che tende a trasformarsi in totalitarismo tout court e ha bisogno di una nuova visione politica per essere efficacemente combattuta.

