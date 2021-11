Sono stato incerto se pubblicare o meno gli ultimi dati dell’Eudravigilance ai decessi e alle reazione avverse provocati dai vaccini in Europa: la nota riluttanza, forse non gratuita, di molti medici a segnalare questi eventi così spiacevoli per le tesi vaccinali rende le cifre molto inferiori al reale. Del resto però proprio questa circostanza di generale spergiuro della professione, garantisce che i casi riportati sono proprio quelli per i quali non si poteva fare a meno di evitare la segnalazione e dunque certamente riconducibili al vaccino Così visto che al 13 novembre si sono superati i 30 mila morti forse è il caso di dare una completa informazione di servizio che può essere utile a molti, visto che la verità la sapremo fra 55 anni, tanto quanto deve passare perché la Fda pubblichi la documentazione sull’approvazione di emergenza dei vaccini. .

Dunque i morti segnalati sono 30.551, così suddivisi: Pfizer 14.303, Moderna 8385, Astra Zeneca 6070, J&J 1793.

Le reazioni avverse segnalate 1. 163. 356 di cui 497. 605 gravi o gravissime così suddivise: Pfizer 562.213, Moderna 155.793, Astra Zeneca 408.312, J&J 37.038

Ecco di seguito i numeri specifici, divisi per vaccino e per conseguenze

Pfizer

I disturbi del sistema emolinfopoietico includono 200 decessi e 12.412 reazioni avverse

e I disturbi cardiaci includono 2.095 decessi e 10.336 r.a

e Le malattie congenite, familiari e genetiche includono 32 decessi e 125 r.a

e I disturbi dell’orecchio e del labirinto includono 10 decessi e 7.561 r.a

e I disturbi endocrini includono 5 decessi e 512 r.a

e I disturbi oculari includono 31 decessi e 6.636 r.a

e I disturbi gastrointestinali includono 573 decessi e 25.520 r.a

e I disturbi generali e le condizioni del sito di somministrazione includono 4.057 decessi e 82.029 r.a

e I disturbi epatobiliari includono 73 decessi e 334 r.a

e I disturbi del sistema immunitario includono 74 decessi e 1.911 r.a

e Le infezioni e le infestazioni includono 1.545 morti e 11.502 r.a

e Lesioni, avvelenamenti e complicazioni procedurali includono 235 decessi e 1.915 r.a

e I disturbi del metabolismo e della nutrizione includono 247 decessi e 2.249 r.a

e I disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo includono 177 decessi e 45.626 r.a

e Le neoplasie benigne, maligne e non specificate (cisti e polipi inclusi) comprendono 111 decessi e 369 r.a

e I disturbi del sistema nervoso includono 1.532 decessi e 60.907 r.a

e Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali includono 55 decessi e 253 r.a

e I problemi relativi al prodotto includono 2 incidenti mortali e 26 r.a

e I disturbi psichiatrici includono 172 decessi e 6.633 r.a

e I disturbi renali e urinari includono 223 decessi e 1.213 r.a

e I disturbi dell’apparato riproduttivo e della mammella includono 5 decessi e 19.918 r.a

e I disturbi respiratori, toracici e mediastinici includono 1.599 decessi e 15.449 r.a

e I disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo includono 123 decessi e 17.883 r.a

e Le circostanze sociali includono 19 morti e 888 r.a

e Le procedure mediche e chirurgiche includono 55 decessi e 237 r.a

e I disturbi vascolari includono 613 decessi e 8.618 r.a

e Infine vi sono ancora sotto indagine 440 morti e 7.080 r.a

Moderna

Patologie del sistema emolinfopoietico 94 morti e 2.977 reazioni avverse

e Patologie cardiache 895 morti e 3.504 r.a

e Disturbi congeniti, familiari e genetici 6 morti e 52 r.a

e Patologie dell’orecchio e del labirinto 2 morti e 2.401 r.a

e Disturbi endocrini incl. 3 morti e 160 r.a

e Disturbi oculari incl. 29 morti e 2.197 r.a

e Disturbi gastrointestinali 324 morti e 7.467 r.a

e Patologie generali e condizioni del sito di somministrazione 2.944 morti e 31.159 r.a

e Patologie epatobiliari 40 morti e 192 r.a

e Disturbi del sistema immunitario 15 morti e 650 r.a

e Infezioni e infestazioni 769 morti e 3.864 r.a

e Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali 156 morti e 1.201 r.a

e Ancora sotto Indagine 136 morti e 1.883 r.a

e Disturbi del metabolismo e della nutrizione 204 morti e 1.048 r.a

e Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo 170 morti e 14.145 r.a

e Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi) 65 morti e 193r.a

e Patologie del sistema nervoso 810 morti e 18.937 r.a

e Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali 7 morti e 121 r.a

e Problemi del prodotto 2 morti e 5 r.a

e Disturbi psichiatrici 140 morti e 2.118 r.a

e Patologie renali e urinarie 164 morti e 587 r.a

e Disturbi dell’apparato riproduttivo e della mammella 7 morti e 3.554 r.a

e Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche 900 morti e 5.291 r.a

e Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo 76 morti e 6.658 r.a

e Circostanze sociali 35 morti e 802 r.a

e Procedure mediche e chirurgiche 77 morti e 268 r.a

e Patologie vascolari 315 morti e 2.788 r.a

Astra Zeneca

Patologie del sistema emolinfopoietico 246 morti e 4.787 r.a

e Patologie cardiache 685 morti e 4.253 r.a

e Disturbi congeniti, familiari e genetici 7 morti e 67 r.a

e Patologie dell’orecchio e del labirinto 3 morti e 5.412 r.a

e Disturbi endocrini 4 morti e 250 r.a

e Disturbi oculari 29 morti e 6.475 r.a

e Disturbi gastrointestinali 312 morti e 21.929 r.a

e Patologie generali e condizioni del sito di somministrazione 1.450 morti e 70.400 r.a

e Patologie epatobiliari 59 morti e 276 r.a

e Disturbi del sistema immunitario 28 morti e 863 r.a

e Infezioni e infestazioni 407 morti e 7.177 r.a

e Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali 175 morti e 2.665 r.a

e Ancora sotto indagine Indagini 147 morti e 4.983 r.a

e Disturbi del metabolismo e della nutrizione 89 morti e 3.365 r.a

e Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo 92 morti e 46.384 r.a

e Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi) 22 morti e 184 r.a

e Patologie del sistema nervoso 948 morti e 58.962 r.a

e Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali 12 morti e 71 r.a

e Difetti del prodotto 1 morto e 68 r.a

e Disturbi psichiatrici 58 morti e 5.353 r.a

e Patologie renali e urinarie 58 morti e 1.109 r.a

e Disturbi dell’apparato riproduttivo e della mammella . 2 morti e 7.424 r.a

e Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche 722 morti e 11.185 r.a

e Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo 48 morti e 14.633 r.a

e Circostanze sociali 6 morti e 470 r.a

e Procedure mediche e chirurgiche 25 morti e 300 r.a

e Patologie vascolari 435 morti e 7.180 r.a

J&J

Patologie del sistema emolinfopoietico 39 morti e 388 r.a

e Patologie cardiache . 154 morti e 517 r.a

e Disturbi congeniti, familiari e genetici 0 morti e 18 r.a

e Patologie dell’orecchio e del labirinto 2 morti e 528 r.a

e Disturbi endocrini 1 morto e 36 r.a

e Disturbi oculari 7 morti e 598 r.a

e Disturbi gastrointestinali 74 morti e 2.100 r.a

e Patologie generali e condizioni del sito di somministrazione 479 morti e 8.852 r.a

e Disturbi del sistema immunitario 9 morti e 106 r.a

e Infezioni e infestazioni 140 morti e 669 r.a

e Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali 18 morti e 262 r.a

e Sotto indagine 101 morti e 1.778 r.a

e Disturbi del metabolismo e della nutrizione 45 morti e 192 r.a

e Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo 42 morti e 5.125 r.a

e Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi) 3 morti e 25 r.a

e Patologie del sistema nervoso 195 morti e 6.390 r.a

e Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali 1 morto e 8 r.a

e Problemi del prodotto 0 morti e 1 r.a

e Disturbi psichiatrici 16 morti e 445r.a

e Patologie renali e urinarie 21 morti e 140 r.a

e Disturbi dell’apparato riproduttivo e della mammella 6 morti e 1.059 r.a

e Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche 227 morti e 1.385 r.a

e Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo 7 morti e 1.131 r.a

e Circostanze sociali 4 morti e 157 r.a

e Procedure mediche e chirurgiche 53 morti e 328 r.a

e Patologie vascolari 138 morti e 1.222 r.a

