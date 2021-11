C’era da aspettarselo, ma tutti i vaccinisti di professione fanno ora i pesci in barile e guardano da un’altra parte come se la cosa non li riguardasse: uno studio del prestigioso British medical Journal attesta che la ricerca con cui Pfizer ha ottenuto l’approvazione di emergenza del suo vaccino con quella straordinaria efficacia intorno al 95%, è stata pesantemente manipolata, anzi è un falso. Già da molto tempo erano stati espressi dubbi sui numeri presentati da Pfizer per tutte e tre le fasi dello studio e sul fatto che la ricerca fosse stata realmente svolta in doppio cieco secondo i protocolli di base di questi studi. Ora tutto questo trova conferma grazie alle denunce provenienti da ricercatori del Ventavia Research Group che ha collaborato con Pfizer e che sono stati licenziati dopo aver segnalato le irregolarità negli studi clinici. Al Bmj sono occorsi mesi di ricerche per trovare conferma a queste denunce e alla fine ci si trova di fronte a medici che conoscevano le identità delle persone che partecipavano a i test, a dati falsati, al nascondimento delle reazioni avverse. Come scrive il Bmj: “Gli studi clinici sul vaccino contro il coronavirus di Pfizer sono stati condotti violando le norme e dei regolamenti scientifici per condurre tali studi, inclusa la falsificazione dei dati, la rivelazione dell’identità dei volontari e l’occultamento degli effetti collaterali negativi”. Più di così si muore, si potrebbe dire con un umorismo nero. Dunque si tenta di obbligare la gente a vaccinarsi con un preparato sperimentale che ha soltanto un approvazione di emergenza concessa sulla base di uno studio sostanzialmente falsificato. Ecco l’immagine perfetta della “nuova normalità” che serve al potere per rimanere in sella.

E questa terribile realtà comincia a concretizzarsi: gli ospedali americani sono in allarme rosso perché i reparti di pronto soccorso per ragioni sconosciute vengono presi d’assalto come non era mai accaduto, tanto che in alcuni nosocomi i pazienti devono essere accatastati nei corridoi . Ma non si tratta di gente con il covid come quasi due anni di lugubre pandemia mediatica potrebbero immediatamente far pensare, bensì di persone che soffrono di una serie di disturbi non correlati col Sars Cov 2 che vanno dal dolore addominale , ai problemi respiratori, ai coaguli di sangue e alle sofferenze cardiache insomma sintoni e patologie in numero mai riscontrato prima. E così anche se il numero di nuovi casi covid negli Stati Uniti è meno della metà di quello che era solo un paio di mesi fa i malati non sono mai stati così numerosi. Secondo alcuni sta succedendo che il ritardo nelle cure di tutte le altre patologie ricade ora come una sorta di contrappasso sul sistema sanitario per il quale da quasi due anni non esiste altro che una sindrome influenzale e per una buona ragione, visto che finora ha tra vaccini, tamponi mascherine e premi covid ha finora fruttato nel complesso oltre 640 miliardi di dollari. C’è però da dire che molte delle patologie trascurate, cancro compreso, difficilmente portano al ricovero tramite pronto soccorso, almeno in Usa, dunque questo afflusso rimane sostanzialmente inspiegabile.

Tuttavia coaguli di sangue e problemi cardiaci rimandano immediatamente alle reazioni avverse dei vaccini contro il covid e alla strana epidemia di morti improvvise che si hanno tra i giovani e i giovanissimi. Di solito l’informazione riporta a malincuore i misteriosi decessi nel mondo dello sport che sono quelli che proprio non si possono nascondere, ma in realtà i casi di morte improvvisa si stanno moltiplicando per motivi che non si conoscono e che presumibilmente non si ha nessuna voglia di indagare. Si potrebbe trattare di casi estremi di una situazione molto più generalizzata. Coloro che hanno il coraggio di infrangere l’omertà vaccinale dipingono quadri inquietanti della situazione e per esempio un medico canadese Charles Hoffe nel corso di un dibattito televisivo ha sostenuto che il 62 per cento dei suoi pazienti vaccinati ha riportato danni cardiaci permanenti.

Del resto viviamo dentro uno spaesamento generale dove non si conoscono più i confini tra realtà e inganno e dove la nostra realtà personale è insidiata dall’inganno globale che i più nemmeno riconoscono.

