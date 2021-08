Oggi avrei voluto dedicare un piccolo post a una frase che è comparsa su un muro (non “il muro” ) di Berlino e di cui purtroppo non ho la foto: Zum ersten Mal in der Geschichte kann man eine Krankheit, die man nicht hat, an jemanden übertragen, der dagegen geimpft ist! Che vuol, dire: per la prima volta nella storia si può avere una malattia che non c’è, trasmessa da qualcuno che è vaccinato contro di essa !. Credo che non ci sia migliore osservazione sull’intreccio di contraddizioni e sciocchezze portati dalla narrazione covid e dalle campagne vaccinali a tappeto. Ma poi mi è capitato di leggere un’idiozia che non ha nulla dell’intelligenza e dell’ironia della frase riportata, ma gronda dell’ottusità di coloro che da sempre lucrano sui farmaci: il presidente dell’ Aifa, tale Palù, che dice : “con il vaccino si vive vent’anni di più”. Ecco sentire queste cose è in qualche modo rassicurante per la nostre vite: grazie per non essere cretini e disonesti come questo tizio.

