In un memorandum pubblicato lunedì, il segretario alla Difesa di Biden, Lloyd Austin ha annunciato la sua intenzione di richiedere una vaccinazione COVID-19 per tutti i membri del servizio entro metà settembre e militari che si rifiutano di sottoporsi al vaccino dovranno potenzialmente affrontare la corte marziale, il carcere e persino il congedo meno che onorevole dal servizio. Si tratta di una provvedimenti “dovuti” visto che l’industria farmaceutica è stata la più generosa nel sostenere economicamente la fazione di Biden nella campagna elettorale, ma i toni sono stati considerati eccessivi, pericolosi e hanno già trovato delle risposte decisamente negative. Per esempio il comandante della marina JH Furman avverte che i risultati potrebbero essere catastrofici. e tali da “compromettere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti a causa dell’entità sconosciuta delle gravi complicazioni del vaccino. Sono necessari ulteriori studi prima di affidare tutta la forza armata a un gruppo sperimentale irreversibile

Furman, aviatore navale e ufficiale di zona estera con una vasta esperienza nella consulenza di organizzazioni militari, diplomatiche e internazionali, spiega poi le ragioni di questa sua posizione in modo talmente chiaro che ritengo utile riportare qui alcuni punti chiave del suo discorso nella speranza che anche questo possa servire.

Secondo il Cdc, “il covid nel complesso ha un tasso di sopravvivenza del 99,74%. Tra i giovani che compongono la massima parte della forza armata il tasso di sopravvivenza è del 99,97%”. Al 12 agosto 2021, solo 29 militari su 2,2 milioni sono morti in presenza di positività al Covid.

C’è motivo di credere che gli effetti collaterali gravi o addirittura fatali dei vaccini COVID-19 esistenti siano più comuni di quanto riportato e potrebbero persino rivelarsi più mortali per i militari altrimenti sani di COVID-19.

C’è anche la possibilità anomala che i vaccini a mRNA (del tipo utilizzato dai vaccini Moderna e Pfizer) possano avere effetti negativi imprevisti sul sistema immunitario dei riceventi.

Attualmente, le forze armate statunitensi si sono dimostrate completamente in grado di resistere al COVID-19 senza alcuna perdita di efficacia, quindi rendere forzatamente l’intero servizio un banco di prova per un nuovo tipo di vaccino è un rischio inutile.

Nella lettera il comandante presenta una stringata, ma efficace sinossi del perché sarebbe assurdo vaccinare tutta la forza armata (ma per estensione tutta la popolazione) che intendo riportare come vademecum del buon senso , nella speranza ahimè illusoria che esso possa servire al risveglio:

Furman sostiene che che le morti correlate ai vaccini siano state gravemente sottostimate dal Vaers e che e incrociando i vari database esistenti esse possano arrivare a 45 mila e che per giunta esistono numeri inquietanti, recentemente pubblicati dall’ agenzia governativa britannica Public Health England secondo i quali “le persone che hanno ricevuto il vaccino Covid-19 hanno una probabilità tre volte maggiore di morire rispetto a quelle che non hanno ricevuto il vaccino”. I primi segnali in Israele indicano lo stesso. I funzionari hanno recentemente riferito che almeno l’85% di tutti i ricoveri gravi e nuovi per Covid-19 sono soggetti precedentemente vaccinati. Nell’Unione europea (UE), nel database degli eventi avversi da farmaci sono ora documentati più di 22.000 decessi associati alla vaccinazione. Che ha portato Doctors for Covid Ethics (un gruppo di medici internazionali di oltre 30 paesi) a concludere il 9 luglio 2021 che “i benefici della vaccinazione sono altamente dubbi. Al contrario, il danno che fanno i vaccini è molto ben dimostrato” L’immunità di gregge potenziata dai vaccini è in questione.

Il 3 agosto, il capo epidemiologo islandese ha annunciato che il tasso di vaccinazione completo a livello nazionale del 95%, “non ha portato all’immunità di gregge che gli esperti speravano. Nelle ultime due o tre settimane, la variante Delta ha superato tutte le altre in Islanda ed è diventato chiaro che le persone vaccinate possono facilmente contrarla e diffonderla ad altri”.

C’è un precedente nel fallimento dei vaccini nei virus respiratori, come notato nella rivista Nature Microbiology un anno fa, “I dati dello studio su SARS-CoV e altri virus respiratori suggeriscono che gli anticorpi anti-SARS-CoV-2 potrebbero esacerbare il COVID-19 attraverso l’anticorpo- potenziamento dipendente (ADE), con conseguente fallimento degli studi sui vaccini”.

Le prove suggeriscono che l’ADE potrebbe causare interferenze virali e, insieme ad altri vaccini (influenzali), alterare il nostro sistema immunitario in modo non specifico per aumentare la suscettibilità ad altre infezioni. I vaccini mRNA possono reindirizzare le nostre cellule lontano dalla soppressione di problemi di immunità latente da precedenti infezioni (ad esempio, varicella).

L’immunità naturale già posseduta dalla popolazione militare guarita da Covid -19 è efficace contro tutte le varianti conosciute e probabilmente anche durevole nel tempo, secondo il Dr. Peter A. McCullough, che è considerato uno degli esperti più accreditati negli Stati Uniti.

Lo scorso gennaio, la rivista Nature ha pubblicato che oltre il 95% delle persone guarite da Covid-19 ha “ricordi durevoli del virus ” Anche qui c’è un precedente con SARS-CoV-1 che dimostra come l’immunità naturale possa durare per almeno 17 anni. Uno studio della Cleveland Clinic ha concluso: “È improbabile che gli individui che hanno avuto l’infezione da SARS-CoV-2 traggano beneficio dalla vaccinazione COVID-19“

Un altro recente studio israeliano mette in dubbio “la necessità di vaccinare individui precedentemente infetti dopo aver confrontato i tassi di reinfezione per i segmenti vaccinati e recuperati del database sanitario nazionale del paese”. Il Dr. McCullough afferma con forza che gli attuali programmi di vaccinazione sono diventati pericolosi e dovrebbero essere chiusi immediatamente – che i programmi di vaccinazione di massa nel mezzo di una pandemia causano effettivamente le variazioni, rendendo l’intera popolazione vaccinata vulnerabile a quelle stesse varianti.

Attualmente, circa il 50% di tutti i membri del servizio attivo e di riserva deve ancora ricevere un vaccino Covid-19 che raggruppare due incognite molto grandi (virologia COVID-19 ed efficacia del vaccino) potrebbe potenzialmente minacciare i presupposti di base del dispiegamento militare, per non parlare della distruzione a lungo termine del morale e del reclutamento.

In conclusione, la scienza nota non giustifica l’affidamento dell’intera forza delle truppe statunitensi a un singolo gruppo sperimentale. Date le molte incognite e ciò che siamo venuti a sapere più di recente, la vaccinazione obbligatoria contro il COVID-19 potrebbe non solo essere avventata, ma forse diventare pericolosa per la vita della nazione nei confronti di coloro che si dedicano alla sua difesa, contro ben noti concorrenti strategici.

Semplicemente, l’inoculazione forzata di Covid-19 potrebbe rivelarsi una grave minaccia alla sicurezza nazionale in un momento in cui la nazione meno se lo può permettere. Dobbiamo immediatamente mettere in pausa le vaccinazioni Covid-19

