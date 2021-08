Dopo aver pubblicato un post sugli ultimi studi Pfizer che dimostrano come i vaccini non proteggano affatto contro forme gravi di Covid o diciamo di patologie simili in presenza di positività anzi le aggravino, vorrei pubblicare qui la traduzione della seconda puntata di un’inchiesta condotta dalla rivista francese Mediapart che mi pare particolarmente significativa per ampiezza, chiarezza e sintesi, ma anche per onestà visto che la pubblicazione è stata a lungo “dalla parte del Covid” per così dire cominciando a distaccarsi dalla versione ufficiale man mano che i dati contraddicevano le versioni ufficiali. La premessa che va all’attacco della menzogna dell’esecutivo francese assolutamente analoga a quella del governo italiano da cui sono nati i passaporti vaccinali , è che non ci si trovi di fronte a problemi sanitari ma “un’ideologia della vaccinazione completa portata avanti dalle industrie farmaceutiche, dai governi e dai media mainstream. Questa vaccinazione di massa, tuttavia, porta a una mortalità senza precedenti nella storia della medicina moderna. Urge sospenderla per valutare caso per caso il rapporto rischi/benefici”.

“Nella precedente puntata della nostra miniserie sulla vaccinazione, abbiamo mostrato che i dati epidemiologici più facilmente disponibili a livello globale sono sufficienti per dimostrare che la vaccinazione non protegge dalla contaminazione e dalla trasmissione di Sars-Cov-2, in particolare dell’attuale Delta (o indiana) il che contraddice decisamente le ripetute dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti del potere esecutivo francese in merito alla “protezione vaccinale”. Negli Stati Uniti, il direttore del NIAID, Antony Fauci, lo ha appena riconosciuto pubblicamente , raccomandando addirittura l’uso di mascherine in casa da parte delle persone vaccinate. Un altro esempio: in Inghilterra i turisti francesi devono essere messi in quarantena anche se vaccinati. È quindi chiaro che la vaccinazione non è la soluzione miracolosa annunciata per arginare l’epidemia e che il ricatto formulato dall’esecutivo francese (vaccinazione generale o nuove segregazioni ) si basa su una menzogna. Una seconda menzogna ripetuta più volte sia dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della Salute (e da altri eletti che assumono atteggiamenti sanitari autoritari, come il sindaco di Nizza Estrosi ) è probabilmente la presunta sparizione virtuale (“96 %”) di forme gravi di Covid grazie alla vaccinazione. In Israele, uno dei Paesi dove la popolazione è più vaccinata al mondo, le autorità hanno appena deciso di chiudere i confini del Paese ai turisti vaccinati., indicando non solo che la vaccinazione non protegge dalla contaminazione e dalla trasmissione, ma anche che la maggior parte delle persone ricoverate per forme gravi sono ormai persone vaccinate. Tutto ciò suggerisce chiaramente che un abisso separa il marketing industriale (ripreso dalla propaganda politica) dalle realtà della sanità pubblica. Ed è anche in fondo a questo abisso che per il momento è stata dimenticata la questione dei più gravi effetti indesiderati della vaccinazione anti-covid, oggetto di questo nuovo articolo.

In un precedente articolo della nostra indagine , abbiamo mostrato come e perché la maggior parte dei giornalisti francesi che lavorano nei media mainstream hanno tradito alcuni principi etici fondamentali della loro professione, non esercitando più il loro ruolo di contropotere per diventare, al contrario, semplici relais di governo comunicazione. In particolare, la fine del giornalismo investigativo, sostituito da un fact-checking d’ ufficio che altro non è che un giornalismo fittizio. Per quanto riguarda la sicurezza dei vaccini anti-covid, lo pseudo-giornalismo cerca di negare la realtà degli effetti negativi, in linea con il discorso del governo. Un esempio tra tanti altri è fornito dai fact-checker del gruppo televisivo TFI-LCI che, dal gennaio 2021, si sforzano di negare qualsiasi conseguenza medica negativa della vaccinazione (l’ultimo articolo al riguardo è da leggere qui ). L’argomento è sempre lo stesso, ed è risaputo. Su tutti i siti di farmacovigilanza nel mondo troviamo le stesse precauzioni interpretative che indicano che le segnalazioni di reazioni avverse attribuite a un determinato farmaco sono solo una presunzione di causalità (imputabilità). Questa presunzione è tuttavia notevolmente rafforzata quando i decessi si verificano molto rapidamente dopo la vaccinazione , come vedremo con i dati americani (la stragrande maggioranza dei decessi dichiarati è avvenuta entro 48 ore).

Inoltre, queste riserve interpretative sono da applicare alla farmacovigilanza in generale, e vedremo che il confronto con altri farmaci mostra che qualcosa di nuovo sta effettivamente accadendo per questi vaccini genetici anti-covid. . Come al solito, i giornalisti sono accecati dalla loro dipendenza dal potere politico e da fonti istituzionali direttamente legate al Ministero della Salute, e mostrano uno spirito critico a geometria estremamente variabile. Le stesse precauzioni si applicano, ad esempio, al conteggio dei decessi imputabili al Covid (morti da Covid o con Covid?), argomento sul quale non abbiamo quasi mai letto un articolo critico sulla stampa. Altro esempio lampante di pregiudizio: a fine marzo 2020 sono bastati 3 casi di morte (legati in realtà ad automedicazione per overdose) denunciati dalla farmacovigilanza per scatenare in Francia una bufera politico-mediatica sul tema della pericolosità dell idrossiclorochina . In altre parole, per la maggior parte dei giornalisti, le statistiche sulla salute sono indiscutibili quando vanno d’accordo con la narrativa ufficiale, ma diventano improvvisamente discutibili quando contraddicono quella stessa narrativa. Questa disonestà intellettuale dovrebbe essere ovvia.”