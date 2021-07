Da qualche tempo gira in rete l’immagine che vedete in alto tratta da un video pubblicato su You tube dal Word Economic forum in cui si futureggia tra il banale e il losco sul mondo avvenire. Vi si legge ” Non possiederai nulla e sarai felice”, una tesi davvero singolare per un circolo di illuminati senza luce che raccoglie le persone più ricche del mondo, quelle che possiedono praticamente tutto. Evidentemente sono masochisti che a nessun costo vogliono rischiare di essere felici, che si tengono ben stretti i loro miliardi e i loro possedimenti. Anzi diciamola tutta loro si sacrificano per noi: vogliono prenderci tutto persino le mutande affinché nulla si opponga alla nostra felicità accentando di caricarsi sulle spalle tutte le risorse. Una volta pensavo che fossero davvero stupidi per credere che le persone potessero cascarci. Ora invece mi sto convincendo che avevano ragione loro: ci cascano eccome. Visto che ho i miei begli anni ricordo che lungo tutto il periodo della guerra fredda, l’obiezione capitalistica al comunismo era l’abolizione della proprietà ( anche se era una balla, era la proprietà dei mezzi di produzione che veniva abolita, non quella dei beni di consumo) e che in ogni caso era un sistema che produceva povertà. Adesso dopo che i debiti mondiali prodotti dal casinò finanziario assommano 290 trilioni di dollari tre volte il pil planetario e le elite devono salvare la pelle e la faccia hanno cambiato idea e cominciano ad apprezzare la povertà purché sia degli altri. Dentro questo pensiero non c’è ovviamente nulla del socialismo – sia ben chiaro- è solo un piano di spoliazione in tipico stile capitalista. Un reset, non certo una speranza.

