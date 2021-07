Per fortuna c’è anche chi riesce a scherzare su questa situazione grottesca nella quale viviamo. Oltre al cartellone con Macron – Hitler che è in apertura girano anche altre immagini. Questa per esempio:

Il paziente dice : “Mi sono fatto vaccinare perché ho cura per gli altri” E la dottoressa risponde: “In effetti lei ha un grande cuore” E il paziente “Infatti..” La dottoressa: “No, volevo dire che lei soffre di una maledetta infiammazione cardiaca. Sono gli effetti collaterali”

E poi questa, la guida per proteggersi dalla variante Delta

E infine un’immagine in anteprima del passaporto vaccinale per i night club

Mi piace: Mi piace Caricamento...