Casualmente mi è capitata sotto gli occhi la notizia che Lorenzo Bozano è morto all’Elba colto da malore mentre stava nuotando. Per chi non lo sapesse – e temo che ormai siano i più – questo Bozano era il famoso biondino della spider rossa condannato all’ergastolo per l’omicidio di Milena Sutter, la figlia 13enne di un’industriale genovese. L’assassinio, dio mio, è avvenuto quando io facevo l’università e Bozano aveva appena qualche anno più di me e ora era in libertà vigilata. Ma siccome volevo trovare qualche articolo che rievocasse quella storia preso una di quelle nostalgie improvvise che ogni tanto mi colgono, ho digitato su google malore e mi sono trovato con mia grande sorpresa di fronte a una marea di eventi analoghi del tutto anomali come numero , soprattutto per l’età relativamente giovane delle vittime e tutti concentrati in pochi giorni.

Torvaianica, ha un malore mentre fa il bagno

Malore fatale allo Stelvio, muore 53enne

Malore in spiaggia a Cagliari, muore bagnante di 55 anni

Muoiono per malore tre bagnanti alla spiaggia del Poetto

Mamma muore in casa per un malore

Malore improvviso in strada, Antonio muore a 35 anni

Malore in spiaggia, muore un sessantatreenne a Tarquinia

Malore. Due episodi a Marina di Grosseto in poche ore, uno purtroppo con esito infausto.

Tropea, un 56enne muore per un malore in mare

Ha un malore in fabbrica, muore operaio di 55 anni

Muore per malore al lavoro a 41 anni

Stroncato da un malore mentre fa jogging: 48enne muore

Raoul Calidori , 50 anni, lavora in un campo e muore per un malore

Malore fatale, bagnante muore a Grado

Brindisi: malore alla guida, muore conducente di autocisterna

Arresto Cardiaco Improvviso, muore pescatore di 60 anni

Bracciante muore sui campi per malore

Turista muore per un malore a Cala Mazzo di Sciacca

Accusa un malore in acqua, vane le manovre per salvargli la vita

Malore improvviso, tragedia in spiaggia

Minerbio, malore nella piscina del b&b: donna muore in ambulanza

Campoformido malore improvviso per un 35enne, morto in casa

Si tratta solo di un piccolo elenco di eventi fatali che riguardano gli ultimi 5 giorni che sarebbe stato sciocco allungare a dismisura e dalla quale ho espunto le notizie che riguardano malori improvvisi che per fortuna non hanno portato alla morte, oppure eventi in condizioni di per sé fonte di qualche rischio come per esempio le attività subacquee o sportive o ancora i decessi subito dopo l’iniezioni del vaccino. E si tratta solo delle notizie ricavabili dalla ricerca google su una sola parola, non sono andato alla caccia di analoghi episodi sulla stampa locale che probabilmente avrebbe almeno quintuplicato il numero visto che la morte improvvisa al mare, in vacanza o al lavoro fa molta più notizia di un analogo decesso in altre situazioni. Naturalmente questa minima raccolta ( basta digitare i titoli per arrivare alle notizie, casomai si vogliano avere conferme) che anche qualcun altro su Facebook ha notato, non vuol essere nulla di “scientifico” sia pure in un periodo nel quale la scienza è stata messa sotto i piedi da una cupola di gaglioffi con i loro dati falsi. Eppure salta agli occhi che si tratta di qualcosa di assolutamente anomalo, lasciatevelo dire da uno che per molti estati di un secolo fa, è stato alla ricerca di questi eventi per riempire pagine vuote quando l’agosto era quello di moglie mia non ti conosco. Sarebbe interessante sapere per esempio quante di queste persone si erano vaccinate e quante migliaia di malori ci sono in Europa tutti i giorni.

