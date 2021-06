Non so se qualcuno abbia avuto modo di leggere quei versi di Alexander Pope in onore di Isaac Newton: “La Natura e le sue leggi erano avvolte dall’oscurità/ Dio disse: sia Newton. E tutto fu luce”. Essi spiegano bene la meraviglia di fronte a una improvvisa comprensione di cose che prima non si riusciva a legare insieme e che si uniscono in un lampo come se fosse la precipitazione dei cristalli in una soluzione. Spero che la stessa cosa possa accadere a qualcuno di fronte a una sistemazione dei dati pandemici in una sequenza temporale che disvela una insospettata capacità di stimolo cognitivo. Non occorre alcuna spiegazione di fronte all’intuizione avuta da un geniale utente di Twitter che io cercherò di tradurre in un elenco:

30 dicembre 2019 . Viene segnalata in un paziente un forma atipica di polmonite

. Viene segnalata in un paziente un forma atipica di polmonite 5 gennaio 2020 . L’Oms annuncia 44 casi a Wuhan di polmonite dovuta a cause sconosciute

. L’Oms annuncia 44 casi a Wuhan di polmonite dovuta a cause sconosciute 7 gennaio 2020 . L’Oms dichiara che la causa della polmonite è un virus simile al Sars

. L’Oms dichiara che la causa della polmonite è un virus simile al Sars 10 gennaio 2020 . Viene pubblicata la prima sequenza genica del virus e lo stesso giorno Tib Molbiol, un’azienda tedesca che ha una sede anche Italia, annuncia il primo kit Pcr

. Viene pubblicata la prima sequenza genica del virus e lo stesso giorno Tib Molbiol, un’azienda tedesca che ha una sede anche Italia, annuncia il primo kit Pcr 12 gennaio 2020 . Vengono pubblicate altre 4 sequenze geniche del virus

. Vengono pubblicate altre 4 sequenze geniche del virus 13 gennaio 2020 . L’Oms accetta come standard il protocollo pcr messo a punto da Christian Drosten dell’Istituto Charité di Berlino

. L’Oms accetta come standard il protocollo pcr messo a punto da Christian Drosten dell’Istituto Charité di Berlino 21 gennaio 2020 . Il protocollo Drosten viene esaminato da Eurosurveillance

. Il protocollo Drosten viene esaminato da Eurosurveillance 22 gennaio 2020 . Il protocollo Drostem viene accettato da Eurosurveillance

. Il protocollo Drostem viene accettato da Eurosurveillance 24 gennaio 2020 . Esce su New England journal of medicine uno studio sui sintomi specifici della malattia

. Esce su New England journal of medicine uno studio sui sintomi specifici della malattia 30 gennaio 2020. Sempre sulla stessa rivista esce addirittura uno “studio” sulla trasmissione del virus e gli asintomatici

Qualcuno riesce a vedere cosa non funziona in questa cronologia ? Ciò che era difficile scorgere senza avere sotto gli occhi una precisa sequenza temporale degli eventi: la sostanziale impossibilità che tutto questo sia avvenuto in un solo mese e con questa specifica scansione. In particolare, il riconoscimento di un virus, il suo isolamento, il suo sequenziamento, il fatto che la diffusione di notizie su piccole parti del genoma virale sia stata seguita praticamente ad ore di distanza dalla messa a punto dei test pcr ( tutti comunque basati su pochissime seguenze) e che questi test siano stati approvati senza nemmeno il tempo di fare qualsiasi prova sul campo, cosa che si può giustificare solo con il retro pensiero di agire in emergenza prima ancora che essa fosse immaginabile. Di fatto sono passati appena 13 giorni dalla prima incerta segnalazione della malattia alla messa a punto di test assolutamente inaffidabili che poi sono stati la colonna portante della successiva mistificazione. A questo punto se proprio si vuole attribuire alla sequenza temporale una verosimiglianza e una qualche plausibilità, se proprio non si riesce a vedere alcun problema, allora tanto varrebbe chiedere per fine luglio una soluzione definitiva per l’Hiv sulla cui natura peraltro si discute ancora, oppure che ad agosto venga trovata la cura definitiva per il cancro e che per novembre sia eliminata la fame nel mondo: dopotutto non dovrebbe essere troppo difficile andando a velocità covid.

A me pare evidente che alcune cose era già conosciute, che su altre -le autorizzazioni per esempio – si sia forzata la mano, che insomma si stesse preparando la narrazione pandemica a prescindere dall’esistenza e dalle caratteristiche del virus, nonché della capacità di effettuare diagnosi realistiche che peraltro avrebbero sgonfiato la mongolfiera pandemica . E mi colpisce anche la rilevantissima parte che in tutto questo questo hanno avuto istituti, aziende e ricercatori tedeschi in concomitanza col fatto che in Germania c’è tuttora la più severa applicazione delle misure anticovid e che sempre lassù sia stato ideato e prodotto dalla BioNtech il vaccino di maggiore smercio poi distribuito anche con marchio Pfizer. Ma forse verrà un giorno in cui il covid e le sue leggi non saranno più avvolte dal mistero, che si farà un po’ di luce: magari non c’è proprio bisogno di Newton e di aspettare sotto un albero che cada la famosa mela, basta semplicemente non avere occhi e orecchie foderati di paura.

