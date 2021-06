Ripubblico questo post a pochi giorni di distanza perché il sito web del governo britannico ha reso disponibile uno studio che conferma l’ipotesi avanzata in primis dal virologo Geert Vanden Bossche, ripresa da parecchi altri ricercatori sparsi per il mondo e poi dimostrata da diversi studi i quali hanno avvertito che la vaccinazione di massa per Il Covid-19 produrrebbe una ” malattia potenziata dal vaccino “ attraverso il meccanismo dell’Ade. “La ripresa dei ricoveri e dei decessi è dominata da coloro che hanno ricevuto due dosi del vaccino, che rappresentano rispettivamente circa il 60% e il 70% dell’ondata. Ciò può essere attribuito agli alti livelli di vaccinazione nei gruppi di età a più alto rischio, ma è chiaro che i fallimenti dell’immunizzazione sono responsabili di malattie più gravi rispetto agli individui non vaccinati”. Più avanti diventa chiaro che il fallimento della vaccinazione di massa non è per nulla dovuta alla variante indiana che in realtà è sostanzialmente una bufala mediatica volta a dare una spiegazione “facile” alla massa di sudditi e anche ai virologi da tv . Sono ammissioni importanti, soprattutto in un contesto che per sua natura deve difendere a tutti i costi i vaccini. Ma sembra che ormai l’impresa stia diventando davvero titanica

L’orizzonte sui vaccini, anzi sui vaccinati e vaccinandi si addensa di nuvole e di nuove inquietudini perché sempre nuove ricerche paiono confermare che i vaccini a mRna riducano le capacità del sistema immunitario. Questo anzi era stata una delle difficoltà su cui si erano arenati i tentativi di produrre un vaccino contro il Sars Cov 1: la causa di questo fenomeno che viene chiamato Ade (Antibody-Dependent Enhancement) o potenziamento della malattia consiste nel fatto che gli anticorpi che si legano al virus e dovrebbero impedirgli di infettare le cellule in realtà rendono più facile al patogeno penetrare le difese cellulari. E oggi un nuovo recentissimo studio ha trovato che dopo la vaccinazione con i preparati genetici si trova una predominanza di anticorpi che possono potenzialmente causare Ade. Come accennato gli anticorpi che aumentano l’infezione sono anticorpi che si legano alla superficie dei virus, però non li neutralizzano, ma portano a un migliore assorbimento del virus in una cellula e quindi promuovono la diffusione e la riproduzione del virus. Tale proprietà è particolarmente grave quando i virus attaccano anche le cellule immunitarie, come i macrofagi, e possono usarle per la propria riproduzione, riproducendo meccanismi in qualche modo analoghi a quello dell’Hiv .

Nella ricerca sono state esaminate le risposte anticorpali dei soggetti vaccinati e si è visto che erano quantitativamente simili a quelle osservate dopo l’infezione naturale, ma si è anche riscontrato che la maggior parte degli anticorpi indotti dal vaccino non aveva attività neutralizzante, ma anzi era tale da “aiutare” l’infezione. Il grado di questo fenomeno è diverso da persona a persona, ma di certo questo può favorire una risposta inefficace del sistema immunitario anche nelle reazioni crociate con altri virus con conseguenze imprevedibili, certamente spiacevoli o addirittura drammatiche. Eppure si vogliono egualmente iniettare miliardi dosi. Insomma si può legittimamente temere che reazioni avverse e decessi dopo la vaccinazione non possano essere che la punta dell’iceberg di una serie di disturbi molto gravi, compresi quelli autoimmuni che potrebbero insorgere nel corso di banali infezioni stagionali anche dopo anni, ma che presumibilmente faranno la loro comparsa già dal prossimo autunno. Ed è solo allora che si potrà cominciare a constatare l’incidenza di questo fattore. Il fatto è che gli studi sugli animali sono saltati a causa di un’emergenza del tutto artificiale e questo nonostante che in precedenza, al tempo del Sars Cov 1, fenomeni trombotici e/o legati all’Ade erano stati dilaganti tra le cavie per non parlare dei fenomeni di ricombinazione virale che erano stati considerati al tempo molto pericolosi, ma di cui non si è tenuto il minimo contro in questa circostanza. Anzi la mistificazione è giunta a tal punto che alcuni siti di quelli che dicono la verità del padrone, tentano di diffondere assurde e patetiche sciocchezze preconfezionate proprio sul fenomeno Ade: in tempi normali dovrebbero essere denunciati. Ad ogni buon conto sto raccogliendo gli screenshot di questi beccai della verità prima che le cancellino e fuggano col bottino delle bugie.

Di certo è un fenomeno ampiamente presente tra gli animali domestici e bastio pensare che i area tedesca i veterinari hanno smesso di vaccinare i gatti contro la peritonite infettiva felina (provocata anche da un coronavirus) proprio perché la vaccinazione provoca un aumento di malattie gravi.

Ma noi non abbiamo la grande fortuna di essere gatti e perciò i vaccinati hanno questa spada di Damocle sopra la testa dovuta essenzialmente al fatto che i meccanismi di azione di questi preparati sperimentali non sono ancora ben compresi. Ad ogni buon contro lascio qui i link di alcuni studi che si sono occupati del fallimento dei vaccini contro Sars Cov1 tra quelli che possono essere letti gratuitamente. A futura memoria degli inganni di cui siamo vittime

