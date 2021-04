Droni iraniani sorvolano indisturbati per minuti una portaerei americana nel Golfo Persico e ne filmano le attività, dimostrando la capacità di Teheran di infliggere gravi danni alla flotta Usa in caso di conflitto. Del resto sono ormai tre anni che i droni yemeniti assemblati in loco, ma di progettazione iraniana colpiscono duramente raffinerie obiettici militari dell’Arabia Saudita, senza che i costosissimi armamenti americani si rivelino in grado di controbattere efficacemente E’ qualcosa che ancora 10 anni fa sarebbe stata inconcepibile e che dimostra come i rapporti di forza stiano profondamente cambiando. E mi sento di dire per fortuna: la forza degli avversari degli Usa è la sola cosa che frena Washington dal tentare la strada della guerra.

