E’ peggio di quanto ci si potesse immaginare: le vaccinazioni non arrestano, ma aumentano la diffusione del coronavirus. almeno questo è ciò che si desume da uno studio dell’Università di Tel Aviv secondi cui la variante sudafricana del Coronavirus (B.1.351) è stata trovata 8 volte di più negli individui vaccinati rispetto a quelli non vaccinati. Dunque non si tratta soltanto del fatto che magari un vaccino ( in questo caso Pfizer quello utilizzato in Israele) non dà immunità nei confronti di questa cosiddetta variante, ma che aumenta invece e in maniera drammatica la possibilità di contrarre l’infezione: “Abbiamo riscontrato un tasso sproporzionatamente più alto della variante sudafricana tra le persone vaccinate con una seconda dose, rispetto al gruppo non vaccinato”, ha detto Adi Stern dell’Università di Tel Aviv. E poi ha aggiunto per calmare le acque e non proporsi come un eretico o un oppositore della dittattura sanitaria che “la variante sudafricana è in grado, in una certa misura, di spezzare la protezione del vaccino”.

Ma non è proprio così: lo studio che ha coinvolto 400 persone tra il gruppo vaccino e quello placebo sembra indicare molto di più ovvero non solo che la vaccinazione non solo non protegge da questa variante, ma che addirittura predisponga i vaccinati ad esserne infettati più facilmente, rispetto a quelli che non si sono ancora piegati alle imposizioni . Ed è forse anche per questo motivo che il governo Israele invece di dare ascolto a chi dice di fermare la vaccinazione di massa, proprio in considerazione di questi dati inaspettati, della valanga di reazioni avverse che si tenta di nascondere e soprattutto del fatto altri studi cominciano ad indagare sui possibili e inquietanti effetti a lungo termine dei preparati a mRna, ha deciso che fra sei mesi (guarda caso quando dovrebbe cominciare la classica ondata di influenza) occorrerà far ripartire la giostra e rivaccinare tutti. E’ fin troppo evidente che questa cinica commedia dei vaccini in funzione della quale ancora si contestano le normali ed efficaci cure, comincia sempre di più a sfociare nel grottesco.