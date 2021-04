Più si intestardiscono con i vaccini e più saltano fuori soluzioni alternative che mettono in pericolo non solo i grandi affari, ma, soprattutto l’ingegneria sociale costruita attorno alla pandemia. Adesso c’è anche un farmaco miracoloso nel senso che può anche avere un utilizzo preventivo contro il Covid, vale a dire che può essere usato anche a fronte di lievi sintomi non specifici perché a differenza dell’idrossiclorochina e dell’ivermectina è molto ben tollerato dall’organismo: si tratta del nitazoxanide ( Ntz) già usato con ottimi risultati contro l’epatite C cronica e l’ epatite B nonché contro il virus Rota / Noro. Tutto sta a vedere se c’è una volontà di ricorrere finalmente a cure appropriate e domiciliari invece di puntare sulla drammatizzazione dei ricoveri e sui vaccini che si stanno rivelando non solo fonte di decessi e di reazioni avverse in numero totalmente inaspettato ancorché nascosto, ma che sono paradossalmente diventati anche fonte di contagio: di certo non si potranno addurre pretesti , come quello di una presunta tossicità come è stato per l’idrossiclorochina messa sotto il tiro incrociato di studi altamente sospetti e infatti poi ritirati.

Uno studio di fase 3 condotto negli Usa fa sperare che possa essere presto approvato dalla Fda: si tratta di una ricerca randomizzata, in doppio cieco in cui gli effetti collaterali sono stati studiati in 472 soggetti cui è stato somministrato nitazoxanide e 463 soggetti cui è stato dato solo il placebo, mentre l’efficacia è stata studiata in 184 soggetti che hanno assunto il farmaco rispetto a 195 con placebo. I soggetti selezionati per lo studio sull’efficacia dovevano essere positivi al Covid e sintomatici da meno di 72 ore. Quasi due terzi di loro dovevano presentare almeno un fattore di rischio per la presenza di una grave patologia. Risultati: Ntz, somministrato per via orale sotto forma di due compresse giornaliere a rilascio prolungato per 5 giorni consecutivi, ha ridotto il tasso di ospedalizzazione del 79% e il tasso di progressione in forma grave dell’85% rispetto al placebo, indipendentemente dal fatto che i pazienti avessero fattori di rischio associati (comorbidità) o meno. Il prodotto ha molteplici meccanismi d’azione, inclusa la capacità di bloccare la sintesi di alcune proteine ​​virali chiave del Sars- CoV -2 e di inibire l’insorgenza della tempesta di citochine che è responsabile delle forme più gravi della malattia.

Ma il fatto principale è che questo farmaco viene tollerato altrettanto bene del placebo cosa che ne apre l’uso a un utilizzo preventivo, vale a dire ai primi sintomi non specifici ( del resto quelli del Covid sono assolutamente identici a quelli dell’influenza e delle sue complicanze) perché anche se non si tratta del Sars Cov 2, ma di qualche altro virus gli effetti collaterali sono talmente lievi, anzi inesistenti per trattamenti di due settimane anche in persone molto in là con gli anni, che si può assumere per sicurezza prima di qualsiasi accertamento. In questo modo si evita di andare troppo avanti nel tempo e di rischiare qualche aggravamento, anche perché il nitazoxanide è efficace anche contro l’influenza e può davvero diventare una pillola magica per scuoterci dalla dittatura sanitaria. Purtroppo proprio queste caratteristiche che potrebbero non solo far venir meno la necessità di vaccinazioni universali anticovid, ma rischia anche di mettere un’ipoteca sui vaccini antinfluenzali che sono uno dei più grandi business di Big Pharma, potrebbero indurre i produttori di vaccini a fare fonte contro questo farmaco guastafeste. Quindi ancora una volta ci sarà da dare battaglia